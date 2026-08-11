Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.8.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Herzlichkeit kommt besonders gut an. Nur nicht mit dem Feuer spielen!

Herzlichkeit kommt besonders gut an. Nur nicht mit dem Feuer spielen! Beruf: Wer neue Ideen vermitteln möchte, sollte strategisch geduldig vorgehen.

Wer neue Ideen vermitteln möchte, sollte strategisch geduldig vorgehen. Fitness: Maßvoller, nicht zu ungestüm! Mars verlangt jetzt erhöhte Achtsamkeit.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gehen Sie mit Ansprüchen Ihres Partners großzügiger und tolerant um!

Gehen Sie mit Ansprüchen Ihres Partners großzügiger und tolerant um! Beruf: Mit einer positiven Haltung gegenüber neuen Ideen erreichen Sie mehr.

Mit einer positiven Haltung gegenüber neuen Ideen erreichen Sie mehr. Fitness: Schalten Sie zurück und seien Sie flexibler, statt sich zu stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Packen Sie etwas mehr Charme aus, dann kommen Sie noch viel besser an!

Packen Sie etwas mehr Charme aus, dann kommen Sie noch viel besser an! Beruf: Wer die Ideen anderer honoriert, verkauft auch die eigenen leichter.

Wer die Ideen anderer honoriert, verkauft auch die eigenen leichter. Fitness: Mars steigt jetzt etwas auf die Bremse. Drosseln Sie daher Ihr Tempo!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie nicht misstrauisch! Offenheit und Herzlichkeit sind gefragt.

Seien Sie nicht misstrauisch! Offenheit und Herzlichkeit sind gefragt. Beruf: Lassen Sie sich für neue Pläne begeistern, auch wenn sie gewagt sind!

Lassen Sie sich für neue Pläne begeistern, auch wenn sie gewagt sind! Fitness: Mars in Ihrem Zeichen bringt viel Energie. Nur nicht stressen lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sie sind nicht zu übersehen. Gehen Sie mit Ihren Chancen sorgsam um!

Sie sind nicht zu übersehen. Gehen Sie mit Ihren Chancen sorgsam um! Beruf: Verständnisvolle Gesprächsbereitschaft ist heute das Erfolgskriterium.

Verständnisvolle Gesprächsbereitschaft ist heute das Erfolgskriterium. Fitness: Guter Tag für geistig Anspruchsvolles. Sie sind mental in Bestform.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie mutiger! Souverän und charmant kommen Sie viel besser an.

Seien Sie mutiger! Souverän und charmant kommen Sie viel besser an. Beruf: Auf die Anliegen anderer positiv zu reagieren, ist besser als Kritik.

Auf die Anliegen anderer positiv zu reagieren, ist besser als Kritik. Fitness: Ihr Pflichtbewusstsein in Ehren, aber heute ist mal Lebensfreude dran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Leidenschaft kann in Enttäuschung münden. Daher nicht zu übermütig!

Leidenschaft kann in Enttäuschung münden. Daher nicht zu übermütig! Beruf: Prüfen Sie neue Optionen sorgfältig und rechnen Sie sehr genau nach!

Prüfen Sie neue Optionen sorgfältig und rechnen Sie sehr genau nach! Fitness: Unter dem Mars-Quadrat heißt es, in jeder Hinsicht vorsichtiger werden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Offen und herzlich! Wer sich verschließt, trifft auf wenig Gegenliebe.

Offen und herzlich! Wer sich verschließt, trifft auf wenig Gegenliebe. Beruf: Zurückstecken, statt zu kämpfen! Auf andere einzugehen, wäre klüger.

Zurückstecken, statt zu kämpfen! Auf andere einzugehen, wäre klüger. Fitness: Großer neuer Energieschub. Nur nicht gleich wieder zu viel auf einmal!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie haben hervorragende Karten. Ihr Charme ist heute unwiderstehlich.

Sie haben hervorragende Karten. Ihr Charme ist heute unwiderstehlich. Beruf: Stecken Sie andere mit Begeisterung an, Ihre Argumente kommen gut an.

Stecken Sie andere mit Begeisterung an, Ihre Argumente kommen gut an. Fitness: Gönnen Sie sich wieder mal etwas, das Ihnen besondere Freude bereitet!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Heben Sie die Laune! Strahlen Sie Herzlichkeit statt Misstrauen aus!

Heben Sie die Laune! Strahlen Sie Herzlichkeit statt Misstrauen aus! Beruf: Positiv denken! Unvoreingenommen und offen zu reden führt zum Erfolg.

Positiv denken! Unvoreingenommen und offen zu reden führt zum Erfolg. Fitness: Großzügiger und mutiger schaffen Sie sicher ein produktiveres Klima.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Geben Sie das Kommando ab und wählen Sie Ihre Worte bedächtiger!

Geben Sie das Kommando ab und wählen Sie Ihre Worte bedächtiger! Beruf: Keine unnötigen und sinnlosen Diskussionen. Einfach nur kooperativ!

Keine unnötigen und sinnlosen Diskussionen. Einfach nur kooperativ! Fitness: Langsamer und vorsichtig! Setzen Sie sich nicht zu sehr unter Druck!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.