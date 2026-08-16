Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie toleranter, sonst könnte der Haussegen sehr schief hängen.

Seien Sie toleranter, sonst könnte der Haussegen sehr schief hängen. Beruf: Taktieren Sie geduldiger! Diplomatie und Kompromissbereitschaft!

Taktieren Sie geduldiger! Diplomatie und Kompromissbereitschaft! Fitness: Geben Sie lieber weniger Gas, bevor der Stress zu Problemen führt.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Mit Charme und Wertschätzung lässt sich viel zur Harmonie beitragen.

Mit Charme und Wertschätzung lässt sich viel zur Harmonie beitragen. Beruf: Fairness punktet. Wer Kritik übt, sollte auch mit Lob nicht geizen.

Fairness punktet. Wer Kritik übt, sollte auch mit Lob nicht geizen. Fitness: Achten Sie auf die Kalorienzufuhr und tun Sie mehr für Ihre Figur!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man steht sicher auf Sie. Klären Sie aber Erwartungen vernünftig ab!

Man steht sicher auf Sie. Klären Sie aber Erwartungen vernünftig ab! Beruf: Vertrauen Sie auf das Teamwork! Wäre auch günstig für Ihre Finanzen.

Vertrauen Sie auf das Teamwork! Wäre auch günstig für Ihre Finanzen. Fitness: Sie sind motiviert. Wer das Miteinander hochhält, fühlt sich wohler.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Schluss mit Vorwürfen und Kritik! Seien Sie lieber selbstkritischer!

Schluss mit Vorwürfen und Kritik! Seien Sie lieber selbstkritischer! Beruf: Seien Sie kompromissbereiter! Kooperieren, statt trotzig zu reagieren!

Seien Sie kompromissbereiter! Kooperieren, statt trotzig zu reagieren! Fitness: Schlechte Laune durch Entspannung bezähmen! Eigensinn loslassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Auf ein ausgewogenes Maß zwischen Charme und Achtsamkeit kommt es an.

Auf ein ausgewogenes Maß zwischen Charme und Achtsamkeit kommt es an. Beruf: Stimmen Sie Ihre Pläne mit anderen fair ab, nehmen Sie Anregungen an!

Stimmen Sie Ihre Pläne mit anderen fair ab, nehmen Sie Anregungen an! Fitness: Ein Tag für die Schönheit. Und nehmen Sie sich auch Zeit zum Genießen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Annäherung braucht mehr Austausch. Locker, charmant, ganz ohne Druck!

Annäherung braucht mehr Austausch. Locker, charmant, ganz ohne Druck! Beruf: Klären Sie erst einmal, was andere wollen, statt einfach zu bestimmen!

Klären Sie erst einmal, was andere wollen, statt einfach zu bestimmen! Fitness: Hilfe geben und annehmen! Zusammenwirken setzt viel mehr Energie frei.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Seien Sie etwas einfühlsamer, dann kann die Liebe heute gut gedeihen!

Seien Sie etwas einfühlsamer, dann kann die Liebe heute gut gedeihen! Beruf: Gelegenheit, Ihre Ideen mit anderen zu teilen. Behutsam und geduldig!

Gelegenheit, Ihre Ideen mit anderen zu teilen. Behutsam und geduldig! Fitness: Nehmen Sie lieber den Fuß vom Gaspedal, auch wenn Sie motiviert sind!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Die Liebe braucht mehr Spielraum. Also raffinierter, ganz ohne Druck!

Die Liebe braucht mehr Spielraum. Also raffinierter, ganz ohne Druck! Beruf: Einigen Sie sich kompromissbereit! Entgegenkommen findet Lösungen.

Einigen Sie sich kompromissbereit! Entgegenkommen findet Lösungen. Fitness: Rücksichtnahme lohnt sich. Gemeinschaftssinn hilft Energie zu sparen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es könnte sehr charmante Flirts geben. Beste Unterhaltung inklusive.

Es könnte sehr charmante Flirts geben. Beste Unterhaltung inklusive. Beruf: Wer auf Wünsche anderer eingeht, kommt viel eher auf seine Rechnung.

Wer auf Wünsche anderer eingeht, kommt viel eher auf seine Rechnung. Fitness: Machen Sie ja nicht zu viel Stress! Den verträgt man heute nicht gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Einfach nur Ruhe bewahren! Verständnisvoll und nicht angriffslustig!

Einfach nur Ruhe bewahren! Verständnisvoll und nicht angriffslustig! Beruf: Konstruktiv bleiben! Stimmen Sie Ihre Pläne freundlich mit anderen ab!

Konstruktiv bleiben! Stimmen Sie Ihre Pläne freundlich mit anderen ab! Fitness: Sie brauchen Rückzugsmöglichkeiten, um sich gut entspannen zu können.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lassen Sie einfach Ihren Charme spielen! Sie kommen bestimmt gut an.

Lassen Sie einfach Ihren Charme spielen! Sie kommen bestimmt gut an. Beruf: Kooperativer Austausch kann auch zu finanziellen Zuwächsen beitragen.

Kooperativer Austausch kann auch zu finanziellen Zuwächsen beitragen. Fitness: Lieber etwas gemächlicher voran. Guter Tag für Schönheitsmaßnahmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.