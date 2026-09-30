Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 1.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ein wenig mehr Charme und Esprit zu versprühen, schadet sicher nicht.

Ein wenig mehr Charme und Esprit zu versprühen, schadet sicher nicht. Beruf: Unerwünschte Einwände? Es wäre sinnvoll, länger darüber nachzudenken.

Unerwünschte Einwände? Es wäre sinnvoll, länger darüber nachzudenken. Fitness: Heute darf es flott vorangehen. Schärfen Sie aber Ihre Aufmerksamkeit!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie bereit, über Probleme zu reden, bevor es dafür zu spät ist!

Seien Sie bereit, über Probleme zu reden, bevor es dafür zu spät ist! Beruf: Pragmatisch und kompromissbereit, lenken Sie in Streitfragen ein!

Pragmatisch und kompromissbereit, lenken Sie in Streitfragen ein! Fitness: Innere Widerstände loslassen! Schwimmen Sie flexibel mit dem Strom!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nette kleine Flirts. Verwechseln Sie aber Sympathien nicht mit Liebe!

Nette kleine Flirts. Verwechseln Sie aber Sympathien nicht mit Liebe! Beruf: Sie argumentieren gut. Dahinter sollte aber fundiertes Wissen stehen.

Sie argumentieren gut. Dahinter sollte aber fundiertes Wissen stehen. Fitness: Ein belebender, motivierender Tag. Sie sind auch sehr aufnahmefähig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Offen und gesprächsbereit sind Sie bestimmt noch viel willkommener.

Offen und gesprächsbereit sind Sie bestimmt noch viel willkommener. Beruf: Wie wäre es, sich kompromissbereit zu arrangieren, statt zu streiten?

Wie wäre es, sich kompromissbereit zu arrangieren, statt zu streiten? Fitness: Gönnen Sie sich Zerstreuung, um wieder mehr Leichtigkeit zu entfalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Nicht zu cool, lieber etwas ernsthafter, sonst ernten Sie Misstrauen!

Nicht zu cool, lieber etwas ernsthafter, sonst ernten Sie Misstrauen! Beruf: Man muss über alles reden können. Einwände sollten Sie sorgsam prüfen.

Man muss über alles reden können. Einwände sollten Sie sorgsam prüfen. Fitness: An Motivation mangelt es nicht. Mars bringt einen großen Energieschub.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Manches ist schnell dahingesagt. Nehmen Sie es lieber nicht zu ernst!

Manches ist schnell dahingesagt. Nehmen Sie es lieber nicht zu ernst! Beruf: Vorsicht vor Kalkulationsfehlern! Innehalten und genau nachrechnen!

Vorsicht vor Kalkulationsfehlern! Innehalten und genau nachrechnen! Fitness: Hektik macht fehleranfällig. Gehen Sie daher sehr konzentriert vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ansprechende Begegnungen? Die sollten Sie sich viel genauer ansehen.

Ansprechende Begegnungen? Die sollten Sie sich viel genauer ansehen. Beruf: Ihre Ideen kommen an, sollten aber einer strengen Prüfung standhalten.

Ihre Ideen kommen an, sollten aber einer strengen Prüfung standhalten. Fitness: Neuer Schwung, neue Motivation. Auch mental sind Sie in Hochform.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es ist unerlässlich, geduldig zuzuhören, um Spannungen vorzubeugen!

Es ist unerlässlich, geduldig zuzuhören, um Spannungen vorzubeugen! Beruf: Stellen Sie sich auf neue Herausforderungen ein, aber diplomatisch!

Stellen Sie sich auf neue Herausforderungen ein, aber diplomatisch! Fitness: Nehmen Sie nicht alles so schwer, lassen Sie mehr Leichtigkeit zu!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Machen Sie sich nicht wichtig! Länger nachdenken und weniger reden!

Machen Sie sich nicht wichtig! Länger nachdenken und weniger reden! Beruf: Neue Ziele sind in Reichweite. Verhandeln Sie aber kompromissbereit!

Neue Ziele sind in Reichweite. Verhandeln Sie aber kompromissbereit! Fitness: Mars bringt Ihnen neue Power. Die sollten Sie heute vernünftig zähmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Kann man mit Ihnen einfach Spaß haben? Dann geht es sicher aufwärts.

Kann man mit Ihnen einfach Spaß haben? Dann geht es sicher aufwärts. Beruf: Nehmen Sie Diskussionen ernst, auch wenn Sie Ihnen unnütz erscheinen!

Nehmen Sie Diskussionen ernst, auch wenn Sie Ihnen unnütz erscheinen! Fitness: Arbeiten Sie an Ihrer Flexibilität! Die wäre heute besonders wertvoll.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sympathien genießen, ohne sich auf leichtsinnige Flirts einzulassen!

Sympathien genießen, ohne sich auf leichtsinnige Flirts einzulassen! Beruf: Einigen Sie sich heute diplomatisch, um Konfrontationen zu vermeiden!

Einigen Sie sich heute diplomatisch, um Konfrontationen zu vermeiden! Fitness: Motivation vernünftig steuern! Sie werden bald Kraftreserven brauchen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.