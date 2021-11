Es handelt sich um E-Bikes.

Unbekannte Täter sind vom 8. bis zum 19. November in Kellerabteile von vier Mehrparteienhäusern in Murau eingebrochen und stahlen dabei elf Fahrräder im Wert von rund 20.000 Euro. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist die genaue Vorgehensweise noch Gegenstand von Ermittlungen. Bei den Fahrrädern handelte es sich um E-Bikes und Mountainbikes von unterschiedlichen Marken.