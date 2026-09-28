Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.09.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zurückhaltung! Grenzen zu überschreiten, kann schnell Streit auslösen.

Zurückhaltung! Grenzen zu überschreiten, kann schnell Streit auslösen. Beruf: Exakte Kalkulation ist heute unerlässlich. Ausgaben noch überdenken!

Exakte Kalkulation ist heute unerlässlich. Ausgaben noch überdenken! Fitness: Lieber etwas langsamer! Heute ist mehr Durchhaltvermögen gefordert.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Vorsicht, mit Ihren Ansprüchen! Arrangieren Sie sich kompromissbereit

Vorsicht, mit Ihren Ansprüchen! Arrangieren Sie sich kompromissbereit Beruf: Bemühen Sie sich um gutes Einvernehmen. Sturheit könnte teuer werden.

Bemühen Sie sich um gutes Einvernehmen. Sturheit könnte teuer werden. Fitness: Sie müssen nicht alles allein schaffen. Nehmen Sie lieber Hilfe an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ein guter Zeitpunkt, um Beziehungen und Grenzen neu zu definieren.

Ein guter Zeitpunkt, um Beziehungen und Grenzen neu zu definieren. Beruf: Stecken Sie sich klare Ziele, setzen Sie auf ökonomische Kompetenz!

Stecken Sie sich klare Ziele, setzen Sie auf ökonomische Kompetenz! Fitness: Gelassen, ruhig und überlegt! Lassen Sie sich von niemandem stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Drängen Sie den Partner heute zu nichts! Es darf auch mal ein Nein sein.

Drängen Sie den Partner heute zu nichts! Es darf auch mal ein Nein sein. Beruf: Rechnen Sie alles genau durch! Es geht um finanziell sichere Lösungen.

Rechnen Sie alles genau durch! Es geht um finanziell sichere Lösungen. Fitness: Zeit nehmen für die Hautpflege! Eine Massage täte Ihnen auch sehr gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Halten Sie lieber mehr Abstand, statt einen Schritt zu weit zu gehen!

Halten Sie lieber mehr Abstand, statt einen Schritt zu weit zu gehen! Beruf: Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein! Sparsamkeit ist angesagt.

Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein! Sparsamkeit ist angesagt. Fitness: Körperliche Anstrengungen reduzieren! Schonen Sie Herz und Kreislauf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sie sind heute sehr willkommen. Grenzen Sie sich bloß nicht wieder ab!

Sie sind heute sehr willkommen. Grenzen Sie sich bloß nicht wieder ab! Beruf: Flexibler und kompromissbereit! Stellen Sie sich auf Änderungen ein!

Flexibler und kompromissbereit! Stellen Sie sich auf Änderungen ein! Fitness: Ihre pragmatische Haltung ist heute optimal, um Ärger zu vermeiden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Keine voreiligen Entscheidungen! Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken!

Keine voreiligen Entscheidungen! Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken! Beruf: Haben Sie finanziell alles im Griff!? Guter Tag für einen Kassasturz.

Haben Sie finanziell alles im Griff!? Guter Tag für einen Kassasturz. Fitness: Langsam und wohlüberlegt voran, der große Druck lässt bereits nach!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Die Vernunft sollte am Wort sein. Bleiben Sie heute cool und geduldig!

Die Vernunft sollte am Wort sein. Bleiben Sie heute cool und geduldig! Beruf: Rechnen Sie heute mit Widerständen und gehen Sie gelassen damit um!

Rechnen Sie heute mit Widerständen und gehen Sie gelassen damit um! Fitness: Viel gelassener! Sie sollten keinesfalls gegen Widerstände ankämpfen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Respekt und Einfühlungsvermögen sind heute die wichtigsten Kriterien.

Respekt und Einfühlungsvermögen sind heute die wichtigsten Kriterien. Beruf: Fühlen Sie sich finanziell eingeschränkt? Gehen Sie geduldig damit um!

Fühlen Sie sich finanziell eingeschränkt? Gehen Sie geduldig damit um! Fitness: Lieber langsamer, um sich zu fokussieren und Ihre Kräfte zu sammeln.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Bestehen Sie nicht auf Ihren Erwartungen, dann sind Sie willkommen!

Bestehen Sie nicht auf Ihren Erwartungen, dann sind Sie willkommen! Beruf: Es ist der richtige Tag, um sich mit anderen konstruktiv abzustimmen.

Es ist der richtige Tag, um sich mit anderen konstruktiv abzustimmen. Fitness: Sie sind wieder besser drauf. Lassen Sie sich nicht mehr stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Können Sie mehr Abstand halten? Das wäre der beste Vertrauensbeweis.

Können Sie mehr Abstand halten? Das wäre der beste Vertrauensbeweis. Beruf: Werden Sie wirtschaftlich vernünftiger, kalkulieren Sie sorgfältiger!

Werden Sie wirtschaftlich vernünftiger, kalkulieren Sie sorgfältiger! Fitness: Sie brauchen heute mehr Ruhe. Beschränken Sie sich auf Notwendiges!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.