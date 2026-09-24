Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.09.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Viel Gefühl, viel Verständnis! Beides wird sicher mit Liebe quittiert.

Viel Gefühl, viel Verständnis! Beides wird sicher mit Liebe quittiert. Beruf: Stärken Sie das Miteinander, gehen Sie achtsamer mit anderen um!

Stärken Sie das Miteinander, gehen Sie achtsamer mit anderen um! Fitness: Schwungvoll durch den Tag! Möglichst kooperativ und rücksichtsvoll!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Es läuft viel besser, wenn Sie Ihrem Partner mehr Vertrauen schenken.

Es läuft viel besser, wenn Sie Ihrem Partner mehr Vertrauen schenken. Beruf: Wer sich hilfsbereit zeigt, darf auch selbst auf Unterstützung bauen.

Wer sich hilfsbereit zeigt, darf auch selbst auf Unterstützung bauen. Fitness: Sie haben wieder mehr Energie. Daher verbessert sich auch Ihre Laune.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ruhe bewahren! Unbedachte Aktionen könnten Ihnen Ärger eintragen.

Ruhe bewahren! Unbedachte Aktionen könnten Ihnen Ärger eintragen. Beruf: Ein etwas verwirrender Tag. Sie sollten kooperativ auf andere hören.

Ein etwas verwirrender Tag. Sie sollten kooperativ auf andere hören. Fitness: Überfordern Sie sich nicht! Legen Sie, wenn nötig, eine Pause ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Gehen Sie mit Ihrem Herzblatt aus! Auch Singles sollten heute daten.

Gehen Sie mit Ihrem Herzblatt aus! Auch Singles sollten heute daten. Beruf: Freie Bahn für Ihre Ideen und Beiträge. Auch für finanzielle Anliegen.

Freie Bahn für Ihre Ideen und Beiträge. Auch für finanzielle Anliegen. Fitness: Holen Sie sich Hilfe, dann kommen Sie mit Ihren Vorhaben zügig voran.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Bedrängen Sie den Partner nicht, bieten Sie lieber Unterstützung an!

Bedrängen Sie den Partner nicht, bieten Sie lieber Unterstützung an! Beruf: Stimmen Sie sich mit anderen geduldig ab, lenken Sie freundlich ein!

Stimmen Sie sich mit anderen geduldig ab, lenken Sie freundlich ein! Fitness: Heute geht es wieder sehr zügig dahin, vor allem mit mehr Teamgeist.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Einfühlsames Verhalten ist Ihre beste Option, um Ärger zu vermeiden.

Einfühlsames Verhalten ist Ihre beste Option, um Ärger zu vermeiden. Beruf: Ganz gelassen, keine Hektik! Konzentrieren Sie sich auf das Nötigste!

Ganz gelassen, keine Hektik! Konzentrieren Sie sich auf das Nötigste! Fitness: Durchatmen und ganz ruhig und überlegt einen Schritt nach dem anderen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Verständnisvoll und rücksichtsvoll handeln! So ist Harmonie gesichert.

Verständnisvoll und rücksichtsvoll handeln! So ist Harmonie gesichert. Beruf: Erfolgsrezept: Gutes Teamwork. Packen Sie einfach hilfsbereit mit an!

Erfolgsrezept: Gutes Teamwork. Packen Sie einfach hilfsbereit mit an! Fitness: Energie und Stimmung passen. Nehmen Sie sich nur nicht zu viel vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lassen Sie mehr Ruhe einkehren, dann gedeiht die Liebe noch besser.

Lassen Sie mehr Ruhe einkehren, dann gedeiht die Liebe noch besser. Beruf: Stimmen Sie Ihre Planung mit anderen ab, Synergien sichern den Erfolg.

Stimmen Sie Ihre Planung mit anderen ab, Synergien sichern den Erfolg. Fitness: Sie sind stark und motiviert. Belohnen Sie sich mal für Ihren Einsatz!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Stressen Sie Ihr Gegenüber nicht! Geduldig, einfühlsam und vernünftig!

Stressen Sie Ihr Gegenüber nicht! Geduldig, einfühlsam und vernünftig! Beruf: Eines nach dem anderen, statt hektisch zu werden! Prioritäten ordnen!

Eines nach dem anderen, statt hektisch zu werden! Prioritäten ordnen! Fitness: Stress loslassen, Tempo drosseln, sonst kommen Sie schnell außer Atem!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Etwas mehr Feingefühl! Dann lassen sich Spannungen sicher beilegen.

Etwas mehr Feingefühl! Dann lassen sich Spannungen sicher beilegen. Beruf: Bringen Sie sich kooperativ ein, um für klare Organisation zu sorgen.

Bringen Sie sich kooperativ ein, um für klare Organisation zu sorgen. Fitness: Strapazieren Sie Ihre Nerven nicht! Sport wäre wieder mal angesagt

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sehr sensibles Klima. Gehen Sie mit Ihrem Gegenüber sehr behutsam um!

Sehr sensibles Klima. Gehen Sie mit Ihrem Gegenüber sehr behutsam um! Beruf: Kontrollieren Sie alles genau, um in der Eile keine Fehler zu machen!

Kontrollieren Sie alles genau, um in der Eile keine Fehler zu machen! Fitness: Nichts erzwingen wollen und einfach flexibel mit dem Strom schwimmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.