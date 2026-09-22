Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.9.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Die richtige Mischung aus Seriosität und Leichtigkeit ist gefordert.

Die richtige Mischung aus Seriosität und Leichtigkeit ist gefordert. Beruf: Das Teamwork zu unterstützen, ist für Ihre Finanzen bestimmt besser.

Das Teamwork zu unterstützen, ist für Ihre Finanzen bestimmt besser. Fitness: Möglichst viel Abwechslung! Langeweile tut der Motivation nicht gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Eine ungewöhnliche Einladung? Misstrauen abschütteln und annehmen!

Eine ungewöhnliche Einladung? Misstrauen abschütteln und annehmen! Beruf: Seien Sie auf überraschende Änderungen gefasst, bleiben Sie flexibel!

Seien Sie auf überraschende Änderungen gefasst, bleiben Sie flexibel! Fitness: Lassen Sie sich heute ja nicht stressen! Gelassenheit statt Zeitdruck!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Aufregende Begegnungen? Gut, wenn Sie sich ernsthaft darauf einlassen!

Aufregende Begegnungen? Gut, wenn Sie sich ernsthaft darauf einlassen! Beruf: Ihre Ideen wecken Interesse. Willigen Sie in Kompromissvorschläge ein!

Ihre Ideen wecken Interesse. Willigen Sie in Kompromissvorschläge ein! Fitness: Die gute Stimmung hält noch an. Bleiben Sie trotzdem auf dem Teppich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nehmen Sie alles viel lockerer, dann haben Sie auch wieder mehr Spaß!

Nehmen Sie alles viel lockerer, dann haben Sie auch wieder mehr Spaß! Beruf: Gehen Sie mit Ideen anderer toleranter um, um das Klima zu verbessern!

Gehen Sie mit Ideen anderer toleranter um, um das Klima zu verbessern! Fitness: Nicht stur und eigensinnig! Gemeinschaftssinn bringt positive Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geben Sie sich betont zurückhaltend! Großzügig, freundlich, tolerant!

Geben Sie sich betont zurückhaltend! Großzügig, freundlich, tolerant! Beruf: Teamorientiert und kooperativ! In strittigen Fragen lieber einlenken!

Teamorientiert und kooperativ! In strittigen Fragen lieber einlenken! Fitness: Stress und Aufregungen meiden! Fuß vom Gas nehmen und cool bleiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mehr Offenheit, Toleranz und Humor! Wer Spaß versteht, kommt gut an.

Mehr Offenheit, Toleranz und Humor! Wer Spaß versteht, kommt gut an. Beruf: Nicht so skeptisch gegenüber neuen Ideen! Schauen Sie sich alles an!

Nicht so skeptisch gegenüber neuen Ideen! Schauen Sie sich alles an! Fitness: Flexibilität ist am wichtigsten, um auch spontan reagieren zu können.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Mehr Heiterkeit! Ein guter Tag, um wieder mal miteinander zu lachen.

Mehr Heiterkeit! Ein guter Tag, um wieder mal miteinander zu lachen. Beruf: Achten Sie besser aufs Betriebsklima, vermitteln Sie bei Differenzen!

Achten Sie besser aufs Betriebsklima, vermitteln Sie bei Differenzen! Fitness: Gute Motivation und Tagesform. Aber den Stress in Grenzen halten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Gibt man sich allzu ausgelassen? Cool bleiben, freundlich mitspielen!

Gibt man sich allzu ausgelassen? Cool bleiben, freundlich mitspielen! Beruf: Lieber vorsichtiger in finanzieller Hinsicht! Rechnen Sie genau nach!

Lieber vorsichtiger in finanzieller Hinsicht! Rechnen Sie genau nach! Fitness: Schonen Sie sich! Wer heute zu viel will, handelt sich bloß Ärger ein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Halten Sie mit einem Schuss Humor und Loyalität die Stimmung hoch!

Halten Sie mit einem Schuss Humor und Loyalität die Stimmung hoch! Beruf: Heute ist es unerlässlich, sich mit anderen sehr geduldig abzustimmen.

Heute ist es unerlässlich, sich mit anderen sehr geduldig abzustimmen. Fitness: Mehr Bewegung und Abwechslung! Freundschaftspflege tut heute auch gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Überraschen Sie Ihren Partner heute mit einem unerwarteten Geschenk!

Überraschen Sie Ihren Partner heute mit einem unerwarteten Geschenk! Beruf: Man braucht viel mehr Spielraum, um sich kreativ entfalten zu können.

Man braucht viel mehr Spielraum, um sich kreativ entfalten zu können. Fitness: Flexibilität ist das Wohlfühlrezept. Etwas mehr Humor wäre auch gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man freut sich sicher auf Sie, braucht aber absolute Verlässlichkeit.

Man freut sich sicher auf Sie, braucht aber absolute Verlässlichkeit. Beruf: Kalkulieren Sie sehr sorgsam und vermeiden Sie ungeplante Ausgaben!

Kalkulieren Sie sehr sorgsam und vermeiden Sie ungeplante Ausgaben! Fitness: Sie sind in Fahrt. Da ist es umso wichtiger, konzentriert zu bleiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.