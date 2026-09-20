Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.9.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Lieber eine Nachdenkpause mehr, statt sich voreilig zu entscheiden!

Lieber eine Nachdenkpause mehr, statt sich voreilig zu entscheiden! Beruf: Saturn verlangt Disziplin. Wirtschaftlich denken, vernünftig bleiben!

Saturn verlangt Disziplin. Wirtschaftlich denken, vernünftig bleiben! Fitness: Nicht mit dem Kopf durch die Wand! Weichen Sie Stress und Ärger aus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Es muss nicht nach Ihrem Willen gehen. Wer loslässt, trifft es besser.

Es muss nicht nach Ihrem Willen gehen. Wer loslässt, trifft es besser. Beruf: Schwieriges Gesprächsklima? Gut zuhören und sehr überlegt antworten.

Schwieriges Gesprächsklima? Gut zuhören und sehr überlegt antworten. Fitness: Bloß nicht wieder zu viel einplanen, auch wenn sich der Ehrgeiz regt!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Hören Sie geduldiger zu, dann klappt die Kommunikation sicher besser.

Hören Sie geduldiger zu, dann klappt die Kommunikation sicher besser. Beruf: Überlegt und betont sachlich, damit sich Probleme nicht aufschaukeln!

Überlegt und betont sachlich, damit sich Probleme nicht aufschaukeln! Fitness: Zeiteinteilung ist heute enorm wichtig. Konzentration auf Prioritäten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Viel cooler, nicht emotionell! Nur Vernunft kann Streit verhindern.

Viel cooler, nicht emotionell! Nur Vernunft kann Streit verhindern. Beruf: Sinnvoll zu planen setzt auch voraus, andere mitbestimmen zu lassen.

Sinnvoll zu planen setzt auch voraus, andere mitbestimmen zu lassen. Fitness: Schränken Sie Ihre Aktivitäten vernünftig ein! Sie brauchen mehr Ruhe.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Die richtige Haltung: Betont vernünftig und trotzdem sehr einfühlsam!

Die richtige Haltung: Betont vernünftig und trotzdem sehr einfühlsam! Beruf: Kein Tag für große Pläne. Volle Konzentration auf praktische Belange.

Kein Tag für große Pläne. Volle Konzentration auf praktische Belange. Fitness: Schränken Sie sich beim Essen etwas ein! Das tut Körper und Seele gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gut, dass Sie praktisch zu helfen wissen. Diskutieren Sie nur nicht!

Gut, dass Sie praktisch zu helfen wissen. Diskutieren Sie nur nicht! Beruf: Gespräche erfordern sehr viel Geduld. Also keine voreiligen Antworten!

Gespräche erfordern sehr viel Geduld. Also keine voreiligen Antworten! Fitness: Die Motivation passt. Sie sollten nur ein bisschen flexibler planen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Einfach cool und vernünftig, statt trotzig oder launisch zu reagieren!

Einfach cool und vernünftig, statt trotzig oder launisch zu reagieren! Beruf: Denken Sie ökonomisch und schränken Sie Ihre Ansprüche lieber ein!

Denken Sie ökonomisch und schränken Sie Ihre Ansprüche lieber ein! Fitness: Ruhiger und gelassener! Und kürzertreten, um die Nerven zu schonen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wer auf die Stimme der Vernunft hört, hat heute die besseren Karten.

Wer auf die Stimme der Vernunft hört, hat heute die besseren Karten. Beruf: Disziplin und Sachlichkeit sind gefragt. Auch im Ton nicht emotionell!

Disziplin und Sachlichkeit sind gefragt. Auch im Ton nicht emotionell! Fitness: Nicht zu schnell und vehement! Halbieren Sie heute lieber Ihr Tempo!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Zwiespalt zwischen Vernunft und Neigung? Heute hat der Verstand recht.

Zwiespalt zwischen Vernunft und Neigung? Heute hat der Verstand recht. Beruf: Lieber mal den Sparstift ansetzen und Investitionen noch überdenken!

Lieber mal den Sparstift ansetzen und Investitionen noch überdenken! Fitness: Wer es eilig hat, muss mit Hindernissen rechnen. Also etwas langsamer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wenn Sie sich angesprochen fühlen, sollten Sie gefühlvoll reagieren.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, sollten Sie gefühlvoll reagieren. Beruf: Streit lohnt sich nicht. Ohne Kompromisse lässt sich nichts erreichen.

Streit lohnt sich nicht. Ohne Kompromisse lässt sich nichts erreichen. Fitness: Nerven und Physis schonen und das Tagespensum lieber mal reduzieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Genauer hinschauen! Es tut gut, die Dinge etwas nüchterner zu sehen.

Genauer hinschauen! Es tut gut, die Dinge etwas nüchterner zu sehen. Beruf: Kooperativ und pflichtbewusst! Vor allem geduldig und gut organisiert.

Kooperativ und pflichtbewusst! Vor allem geduldig und gut organisiert. Fitness: Beeinträchtigte Konzentration! Lieber langsamer, aber sehr aufmerksam!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.