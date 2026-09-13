Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.09.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Definitiv ja sagen oder loslassen? Eine vernünftige Lösung wäre ideal.

Definitiv ja sagen oder loslassen? Eine vernünftige Lösung wäre ideal. Beruf: Gemeinschafts- statt Eigensinn! Es wäre besser auf andere zu hören.

Gemeinschafts- statt Eigensinn! Es wäre besser auf andere zu hören. Fitness: Sport ist heute das beste Mittel, um sich wieder voll zu motivieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Heute könnte einiges schieflaufen. Bloß keine impulsiven Aktionen!

Heute könnte einiges schieflaufen. Bloß keine impulsiven Aktionen! Beruf: Wichtige Fragen nicht allein entscheiden! Nehmen Sie Denkanstöße an!

Wichtige Fragen nicht allein entscheiden! Nehmen Sie Denkanstöße an! Fitness: Etwas angeschlagen? Nehmen Sie sich Zeit, um sich zu regenerieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wissen Sie, worauf Sie sich einlassen? Entscheidungen sollten halten.

Wissen Sie, worauf Sie sich einlassen? Entscheidungen sollten halten. Beruf: Überdenken Sie Ihre Pläne genau und stimmen Sie sie mit anderen ab!

Überdenken Sie Ihre Pläne genau und stimmen Sie sie mit anderen ab! Fitness: Nehmen Sie sich für alles mehr Zeit! Motto: Gründlichkeit statt Tempo!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie brauchen sich nur finden zu lassen. Sie sind nicht zu übersehen.

Sie brauchen sich nur finden zu lassen. Sie sind nicht zu übersehen. Beruf: Ein Erfolgstag. Nehmen Sie aber Rücksicht auf die Interessen anderer!

Ein Erfolgstag. Nehmen Sie aber Rücksicht auf die Interessen anderer! Fitness: Machen Sie sich schön und nehmen Sie sich mehr Zeit zum Genießen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Lenken Sie verständnisvoll ein! Wünsche des Partners haben Vorrang.

Lenken Sie verständnisvoll ein! Wünsche des Partners haben Vorrang. Beruf: Cool bleiben, Eigensinn loslassen! Rat annehmen, genau nachrechnen!

Cool bleiben, Eigensinn loslassen! Rat annehmen, genau nachrechnen! Fitness: Vorsichtig und achtsam durch den Tag! Möglichst Energie sparend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mehr Sinn für Romantik! Dann könnte es auch leidenschaftlich werden.

Mehr Sinn für Romantik! Dann könnte es auch leidenschaftlich werden. Beruf: Ihr Pragmatismus ist gefragt, um vernünftige Kompromisse zu finden.

Ihr Pragmatismus ist gefragt, um vernünftige Kompromisse zu finden. Fitness: Gute Tagesqualität, um mit einem neuen Fitnessprogramm loszulegen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Lassen Sie sich auf Ihr Gegenüber endlich ohne Wenn und Aber ein!

Lassen Sie sich auf Ihr Gegenüber endlich ohne Wenn und Aber ein! Beruf: Finanzielle Fragen sollten geklärt werden. Verhandeln Sie gründlich!

Finanzielle Fragen sollten geklärt werden. Verhandeln Sie gründlich! Fitness: Wieder einmal Ordnung schaffen! Auszumisten bringt mehr Klarheit.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sie haben alle Optionen und brauchen nur die Initiative zu ergreifen.

Sie haben alle Optionen und brauchen nur die Initiative zu ergreifen. Beruf: Wer bei Entscheidungen auf Fairness achtet, ist noch erfolgreicher.

Wer bei Entscheidungen auf Fairness achtet, ist noch erfolgreicher. Fitness: Sie sind ein Energiebündel. Voll Selbstvertrauen und bestens in Form.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man erwartet ultimatives Interesse. Also kein unverbindliches Flirten!

Man erwartet ultimatives Interesse. Also kein unverbindliches Flirten! Beruf: Objektiv umdenken! Schauen Sie sich Vorschläge anderer ganz genau an!

Objektiv umdenken! Schauen Sie sich Vorschläge anderer ganz genau an! Fitness: Fokus auf Wesentliches richten! Ruhe und Konzentration geben Kraft.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Zeit für klare Entscheidungen. Wenn Sie wollen, wird alles wieder gut.

Zeit für klare Entscheidungen. Wenn Sie wollen, wird alles wieder gut. Beruf: Keine eigensinnigen Aktionen! Sich auszutauschen macht sich bezahlt.

Keine eigensinnigen Aktionen! Sich auszutauschen macht sich bezahlt. Fitness: Stress endlich einmal loslassen, um wieder nachhaltig Kraft zu tanken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man stellt höchste Ansprüche. Intensivieren Sie daher Ihr Engagement!

Man stellt höchste Ansprüche. Intensivieren Sie daher Ihr Engagement! Beruf: Gehen Sie auf die Anliegen anderer verständnisvoll und ernsthaft ein!

Gehen Sie auf die Anliegen anderer verständnisvoll und ernsthaft ein! Fitness: Der Tag könnte anstrengend werden. Kluge Einteilung vermindert Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.