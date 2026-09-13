KW 38
Das sollten Sie in der Woche vom 14. bis 20. September laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 14.9. - 20.9.
Montag - 14. September 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Viele junge Frauen haben Probleme mit Cellulitis. Drei Wochen ohne Milchprodukte und die Haut wird wieder straffer.
Dienstag - 15. September 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Warme Sitzbäder mit Schafgarbe stärken den Unterleib. Am Nachmittag möglichst viel Tee und Wasser trinken. Wer nicht gerne meditiert, sollte es heute mal versuchen.
Mittwoch - 16. September 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Wenn möglich, kein operativer Eingriff im Unterleibsbereich. Gelb und Grün bringen heute positive Energie. Sollte heute der Zeigefinger schmerzen, rotes Fleisch vermeiden.
Donnerstag - 17. September 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Vielen Menschen fällt es schwer, einen Obsttag einzulegen. Probieren Sie einmal gezielt, die Obstsorten zu trennen. So sollte Steinobst nicht mit Zitrusfrüchten vermischt werden.
Freitag - 18. September 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
An Schütze sollte man möglichst früh schlafen gehen. Tierisches Eiweiß kann heute und morgen mehr belasten. Finger- und Zehennägel schneiden nicht vergessen!
Samstag - 19. September 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Aufbauende Gesichtsmasken ziehen gut ein. Gymnastik für straffe Oberschenkel. Besonders effektiv ist Radfahren, aber auch Treppensteigen stärkt die Muskulatur.
Sonntag - 20. September 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Tun Sie Ihrer Haut etwas Gutes. Bis morgen sind gute Tage für Mani- und Pediküre. Fingerarbeit ist ebenfalls effizient an Steinbocktagen.
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