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KW 38

Das sollten Sie in der Woche vom 14. bis 20. September laut Mondkalender tun

Vollmond am Nachthimmel mit blühenden Zweigen und rosa Blüten im Vordergrund.
© Getty Images/iStockphoto
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 14.9. - 20.9.

Montag - 14. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Viele junge Frauen haben Probleme mit Cellulitis. Drei Wochen ohne Milchprodukte und die Haut wird wieder straffer.

Dienstag - 15. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Warme Sitzbäder mit Schafgarbe stärken den Unterleib. Am Nachmittag möglichst viel Tee und Wasser trinken. Wer nicht gerne meditiert, sollte es heute mal versuchen.

Mittwoch - 16. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Wenn möglich, kein operativer Eingriff im Unterleibsbereich. Gelb und Grün bringen heute positive Energie. Sollte heute der Zeigefinger schmerzen, rotes Fleisch vermeiden.

Donnerstag - 17. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Vielen Menschen fällt es schwer, einen Obsttag einzulegen. Probieren Sie einmal gezielt, die Obstsorten zu trennen. So sollte Steinobst nicht mit Zitrusfrüchten vermischt werden.

Freitag - 18. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

An Schütze sollte man möglichst früh schlafen gehen. Tierisches Eiweiß kann heute und morgen mehr belasten. Finger- und Zehennägel schneiden nicht vergessen!

Samstag - 19. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Aufbauende Gesichtsmasken ziehen gut ein. Gymnastik für straffe Oberschenkel. Besonders effektiv ist Radfahren, aber auch Treppensteigen stärkt die Muskulatur.

Sonntag - 20. September 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Tun Sie Ihrer Haut etwas Gutes. Bis morgen sind gute Tage für Mani- und Pediküre. Fingerarbeit ist ebenfalls effizient an Steinbocktagen.

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