Das sollten Sie in der Woche vom 14. bis 20. September laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 14.9. - 20.9.

Montag - 14. September 2026

Mond nimmt zu

Waage

Viele junge Frauen haben Probleme mit Cellulitis. Drei Wochen ohne Milchprodukte und die Haut wird wieder straffer.

Dienstag - 15. September 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Warme Sitzbäder mit Schafgarbe stärken den Unterleib. Am Nachmittag möglichst viel Tee und Wasser trinken. Wer nicht gerne meditiert, sollte es heute mal versuchen.

Mittwoch - 16. September 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Wenn möglich, kein operativer Eingriff im Unterleibsbereich. Gelb und Grün bringen heute positive Energie. Sollte heute der Zeigefinger schmerzen, rotes Fleisch vermeiden.

Donnerstag - 17. September 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Vielen Menschen fällt es schwer, einen Obsttag einzulegen. Probieren Sie einmal gezielt, die Obstsorten zu trennen. So sollte Steinobst nicht mit Zitrusfrüchten vermischt werden.

Freitag - 18. September 2026

Mond nimmt zu

Schütze

An Schütze sollte man möglichst früh schlafen gehen. Tierisches Eiweiß kann heute und morgen mehr belasten. Finger- und Zehennägel schneiden nicht vergessen!

Samstag - 19. September 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Aufbauende Gesichtsmasken ziehen gut ein. Gymnastik für straffe Oberschenkel. Besonders effektiv ist Radfahren, aber auch Treppensteigen stärkt die Muskulatur.

Sonntag - 20. September 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Tun Sie Ihrer Haut etwas Gutes. Bis morgen sind gute Tage für Mani- und Pediküre. Fingerarbeit ist ebenfalls effizient an Steinbocktagen.