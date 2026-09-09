Das "Bali der Adria" kennt fast niemand

Vergessen Sie überfüllte Strände und teure Hotels: Ein verborgener Küstenabschnitt in Italien begeistert mit türkisblauem Wasser und unberührter Natur. Die Costa dei Trabocchi in den Abruzzen gilt als der absolute Geheimtipp für Ruhesuchende.

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Wer nach Italien reisen möchte, aber keine Lust auf überlaufene Sandstrände, lange Warteschlangen und teure Unterkünfte hat, für den gibt es eine echte Sensation an der Adria. In der Provinz Chieti, etwas südlich von Pescara, erstreckt sich die rund 70 Kilometer lange Costa dei Trabocchi. Diese Region bietet ein unglaublich ursprüngliches und gelassenes Urlaubserlebnis.

Aufgrund ihrer spektakulären Natur und der markanten Holzbauten im tiefen, klaren Meer wird dieser Küstenstreifen auch als das "Bali Italiens" oder "Bali der Adria" bezeichnet. Grüne, sanfte Hügel treffen hier auf helle Kiesstrände und versteckte Badebuchten. Das Wasser leuchtet an vielen Stellen in einem intensiven Türkis und lädt zum Träumen ein.

© NurPhoto via Getty Images

Pfahlbauten aus dem Jahr 1627

Das absolute Highlight und Namensgeber dieser Region sind die sogenannten Trabocchi. Hierbei handelt es sich um historische Fischfang-Anlagen auf dicken Holzpfählen im Meer, die über schmale, hölzerne Stege mit dem Festland verbunden sind. Erste Dokumente belegen die Existenz dieser faszinierenden Bauten bereits für das Jahr 1627.

Damals nutzten die Fischer lange Ausleger mit großen Netzen, um ihren Fang direkt vom Steg aus einzuholen, ohne dafür mit Booten auf die stürmische See hinausfahren zu müssen. Heute prägen diese spektakulären Konstruktionen das wunderschöne Landschaftsbild und versprühen einen ganz besonderen, nostalgischen Charme.

Die historischen Holzplattformen dienen heute nicht mehr dem Fischfang, sondern wurden in Restaurants umgewandelt. Besucherinnen und Besucher können dort nur wenige Meter über den sanften Wellen der Adria sitzen und hervorragend essen. Die vorbeiziehenden Wellen unter den Füßen machen das Abendessen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Naturparadies Punta Aderci und Traumstrände

Ein echtes Juwel für Naturbegeisterte befindet sich rund um die Stadt Vasto. Das dortige Naturreservat Punta Aderci besticht durch seine wilden, unberührten Landschaften. Gut ausgeschilderte Wege führen die Urlauberinnen und Urlauber direkt zu einsamen, offenen Kiesstränden und kleinen Buchten.

Besonders beliebt sind die idyllischen Strandabschnitte Punta Penna, Mottagrossa sowie die Spiaggia dei Libertini. Viele dieser Strände sind mit der begehrten "Blauen Flagge" für hervorragende Wasserqualität ausgezeichnet worden.

© Getty Images

Sportliches Highlight: Der Radweg Via Verde

Wer die Region aktiv erkunden will, findet auf dem Radweg Via Verde das perfekte Angebot. Der breite Radweg wurde auf einer stillgelegten, ehemaligen Bahntrasse direkt an der Küste errichtet. Er ist völlig autofrei und flach, was ihn auch für gemütliche Ausflüge mit der ganzen Familie ideal macht.

Die Via Verde ist ein wichtiges Teilstück der 131 Kilometer langen Route "Bike to Coast". Während der Fahrt genießt man atemberaubende Ausblicke auf leere Strände, historische Orte und die namensgebenden Fischerstege. Es ist die perfekte Möglichkeit, die unberührte Schönheit dieser Küste ganz entspannt zu erleben.