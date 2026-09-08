Sonnenziele im Herbst: Diese Orte stehen in keinem Reiseführer

Der Sommer ist noch lange nicht vorbei, wenn man weiß, wo man suchen muss. Statt der üblichen Verdächtigen wie Mallorca oder der Toskana haben wir etwas Besonderes für Sie: Orte, die so geheim sind, dass sie in (fast) keinem klassischen Reiseführer stehen.

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Wenn die Sommermassen abziehen und die Preise sinken, beginnt für viele Reiseziele die schönste Zeit des Jahres. Der Herbst ist der Geheimtipp für alle, die den Sommer noch ein wenig verlängern möchten, mit viel Sonne, angenehmen Temperaturen und deutlich mehr Ruhe. Wir zeigen Ihnen die besten Reiseziele, an denen Sie die Jacke getrost zu Hause lassen können.

Cabo de Gata, Andalusien, Spanien

Cabo de Gata © Getty Images

Während sich Europa langsam auf kühlere Tage einstellt, zeigt sich der Naturpark Cabo de Gata im Südosten Spaniens noch einmal von seiner sonnigsten Seite. Die Region zählt zu den trockensten Gebieten Europas und begeistert mit einer spektakulären Vulkanlandschaft, die eher an ferne Wüstenregionen als an die Mittelmeerküste erinnert. Im Oktober klettert das Thermometer hier häufig noch auf angenehme 23 bis 25 Grad, während das vom Sommer aufgeheizte Mittelmeer mit bis zu 23 Grad zum Baden einlädt.

Unser Geheimtipp: die Playa de los Muertos. Der abgelegene Strand lockt mit kristallklarem Wasser und einer spektakulären Kulisse – ein kleines Stück Karibik, mitten in Spanien.

Datça-Halbinsel, Türkei

Datça © Getty Images

Wer bei der Türkei nur an riesige All-Inclusive-Bunker in Antalya denkt, war noch nie auf der Datça-Halbinsel. Hier, wo die Ägäis auf das Mittelmeer trifft, geht es recht beschaulich zu. Im September und Oktober lacht die Sonne hier bei traumhaften 25 bis 28 Grad. Statt Massentourismus finden Sie hier von Pinien gesäumte, einsame Badebuchten, kleine charmante Märkte und authentische Fischrestaurants am Hafen. Am äußersten Zipfel der Landzunge liegen die antiken Ruinen der Stadt Knidos. Nach einer kleinen Entdeckungstour können Sie dort direkt zwischen jahrtausendealten Säulen im warmen Meer schnorcheln.

Kachetien, Georgien

Kachetien © Getty Images/iStockphoto

Die Toskana ist Ihnen zu teuer? Dann willkommen in Kachetien, der wahren Wiege des Weinbaus. Im September und Oktober leuchten die georgischen Weinberge am Fuße des Kaukasus in satten Farben, und das Klima ist bei rund 20 Grad herrlich mild. Erleben Sie die traditionelle georgische Weinlese bei warmen Sonnenstrahlen und stoßen Sie mit bernsteinfarbenem Wein an, der in riesigen, unterirdischen Tonkrügen gereift ist.

Hauts-de-France, Frankreich

Hauts-de-France © Getty Images

Südfrankreich kennt jeder. Aber haben Sie im Herbst schon einmal an den rauen, wunderschönen Norden gedacht? Die Region Hauts-de-France ist das völlig unterschätzte Juwel Frankreichs. Hier erwartet Sie eine Herzlichkeit der Einheimischen. Entdecken Sie verträumte Kleinstädte wie Lille oder Valenciennes und lassen Sie sich vom dramatischen Licht an der leuchtenden Küste verzaubern. Wenn der Herbstwind aufzieht, gibt es nichts Schöneres, als sich in einem kleinen Bistro mit einem Café au Lait und frischen Macarons aufzuwärmen.

Saaremaa, Estland

Saaremaa © Getty Images/iStockphoto

Wenn Sie absolute Ruhe suchen und Lust auf raue, unberührte Natur haben, ist Estlands größte Insel Saaremaa Ihr Ziel. Im Herbst gilt Estland ohnehin als einer der letzten großen Geheimtipps in Europa, doch auf Saaremaa teilen Sie sich die weiten Strände und dichten Wälder meist nur mit den Einheimischen. Der Flughafen der Insel ist so beschaulich, dass man theoretisch zu Fuß in die Stadt laufen kann. Leihen Sie sich am besten direkt ein Fahrrad und erkunden Sie alte Windmühlen und mystische Meteoritenkrater. Perfekt für alle, die dem Großstadtdschungel entfliehen wollen.