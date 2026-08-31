Keine Lust auf Herbst? Diese spanischen Ziele sind jetzt noch richtig warm

Der Sommer darf ruhig noch ein bisschen bleiben. Und wenn er sich bei uns langsam verabschiedet, reisen wir ihm einfach hinterher: Spanien lockt im Herbst mit warmen Sonnenstrahlen, milden Temperaturen und jeder Menge mediterranem Lebensgefühl.

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Tatsächlich ist der Herbst für viele Regionen Spaniens sogar die beste Reisezeit. Die oft drückende Sommerhitze ist vorbei, die Strände sind angenehm leer und die Hotelpreise sinken deutlich. Ob gemütlicher Städtetrip, Roadtrip an der Küste oder doch noch mal im Bikini in die Wellen springen: Wir zeigen Ihnen die wärmsten und schönsten Reiseziele Spaniens für alle, die noch nicht bereit sind, den Sommer loszulassen.

Costa del Sol: Málaga, Marbella & Co.

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Im Hochsommer gleicht Südspanien oft einem Backofen. Temperaturen über 40 Grad sind in Städten wie Sevilla keine Seltenheit. Der Herbst (September bis November) bringt hier endlich das perfekte Wetter, um Andalusiens Schätze aktiv zu erkunden. An der berühmten Costa del Sol rund um Málaga und Marbella klettert das Thermometer im Oktober noch auf 25 Grad. Jetzt ist die ideale Zeit, um die prächtige Alhambra in Granada oder den Alcázar-Palast in Sevilla ohne Schweißausbrüche zu besichtigen. Und an der Küste können Sie nachmittags wunderbar am Meer entspannen oder spazieren gehen.

Mallorca und Ibiza

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Auf den Balearen beruhigt sich im Herbst das Leben spürbar. Im Oktober lockt Mallorca noch mit herrlichen Höchsttemperaturen von durchschnittlich 24 Grad, und das Mittelmeer hält mit warmen 22 Grad perfekten Badespaß für Sie bereit. Im November liegen die Tageswerte immerhin noch bei milden 20 Grad, ideal für Outdoor-Fans. Schnappen Sie sich ein Leihfahrrad oder wandern Sie durch das imposante Tramuntana-Gebirge. Auf Ibiza weicht der Sommertrubel nun einer herrlich gelassenen, ruhigen Hippie-Atmosphäre.

Costa Blanca und Valencia

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Die Küstenregion im Osten Spaniens ist im Herbst ein echter Geheimtipp. Entlang der Costa Blanca (z.B. in Alicante) und rund um Valencia herrscht ein wunderbar mildes Mikroklima. Das bedeutet: Sonnenschein satt, deutlich weniger Touristen und viel entspannteres Sightseeing. Verbringen Sie ein paar Tage in Valencia. Erkunden Sie die futuristische "Stadt der Künste und Wissenschaften" und lassen Sie den Tag an Stadtstränden wie "Las Arenas" oder "El Cabanyal" bei einer valencianischen Paella ausklingen.

Die Kanarischen Inseln

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Wer im späten Oktober oder gar im November noch echtes Strandwetter sucht, kommt an den Kanaren nicht vorbei. Die "Inseln des ewigen Frühlings" liegen vor der Küste Afrikas und verwöhnen Sie auch im tiefsten Herbst mit traumhaften Temperaturen. Hier können Sie im Frühherbst noch locker mit Werten zwischen 24 und 28 Grad rechnen.

Teneriffa & Gran Canaria: Perfekt für alle, die Strandtage mit spektakulären Wanderungen (z.B. in den Vulkanlandschaften) verbinden wollen.

Fuerteventura & Lanzarote: Ein Paradies für Surfer und Strandliebhaber. Der Atlantik ist hier im Herbst oft ruhiger, aber herrlich erfrischend.

Katalonien

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Wer nicht ganz so weit in den Süden fliegen möchte, wird in Katalonien glücklich. Die malerischen kleinen Urlaubsorte an der Costa Brava haben den Sommeransturm überstanden und bis in den Oktober hinein misst das Wasser an der Mittelmeerküste hier noch angenehme 20 Grad. Tipp: Verbinden Sie die Erholung am Meer mit einem aufregenden Städtetrip nach Barcelona. Die verwinkelten Gassen des Barri Gòtic oder Gaudís Architektur-Wunder lassen sich bei mildem Klima viel entspannter bewundern als in der schwülen Augusthitze.