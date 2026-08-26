Ab in die Sonne: Die schönsten Italien-Ziele für die Herbstferien 2026

Die Herbstferien sind die perfekte Gelegenheit für einen Kurztrip in den Süden. Wer dem herbstlichen Schmuddelwetter entfliehen will, findet in Italien traumhafte Orte, die Ende Oktober mit milden Temperaturen, viel Sonne und deutlich weniger Touristen locken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Grauer Himmel, Nieselregen und Nebel in Österreich? Nein, danke! Von Dienstag, 27. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober 2026, stehen die Herbstferien vor der Tür. Zusammen mit dem Nationalfeiertag am Montag, 26. Oktober, und dem schulfreien Tag am Montag, 2. November, ergeben sich ganze zehn entspannte Tage, perfekt, um noch einmal Sonne zu tanken und die Batterien vor dem langen Winter aufzuladen. Hier kommen die besten Italien-Ziele für eine kleine Auszeit im Herbst.

Sizilien & Apulien

© Getty Images

Badeurlaub Ende Oktober? Auf jeden Fall! Die einfache Regel für Italien im Herbst lautet: Je weiter südlich, desto wärmer. Auf Sizilien, Sardinien oder in Apulien klettert das Thermometer auch in der zweiten Oktoberhälfte oft noch auf herrliche 23 bis 25 Grad. Das Meer hat vom heißen Sommer noch eine angenehme Restwärme, sodass Strandtage und ein Sprung in die Wellen durchaus noch möglich sind. Abseits der Strände locken in Apulien die märchenhaften weißen Trulli von Alberobello oder auf Sizilien atemberaubende Vulkanwanderungen am Ätna. Da in diesen Tagen weniger Trubel herrscht, erleben Sie die italienische Gastfreundschaft ganz authentisch.

Rom

© Getty Images

Wer Rom im Sommer schon einmal besucht hat, weiß: Es kann brütend heiß und extrem voll sein. Ende Oktober ist hingegen die absolute Geheimtipp-Zeit für die italienische Hauptstadt. Bei angenehmen, milden Temperaturen lässt es sich stundenlang durch die Kopfsteinpflastergassen von Trastevere schlendern, das Kolosseum bestaunen und draußen bei einem Espresso das Treiben beobachten, ohne auch nur eine Sekunde ins Schwitzen zu kommen. Ein Städtetrip, der an fünf Ferientagen genau das richtige Maß an Kultur und Entspannung bietet.

Toskana

© Getty Images

Wenn sich die Zypressen und Weinreben in tiefe Rot- und Goldtöne färben, ist die Toskana am schönsten. Im Oktober herrscht hier Hochsaison für Feinschmecker: Die Weinlese neigt sich dem Ende zu und die berühmte Olivenernte beginnt. Es ist die perfekte Zeit, um auf einem Weingut frischen Trüffel und den neuen Wein zu probieren. Die Temperaturen sind herrlich frisch und ideal für ausgedehnte Spaziergänge durch die sanfte Hügellandschaft oder Sightseeing-Ausflüge in die Renaissance-Städte Florenz und Siena.

Südtirol & Dolomiten

© Getty Images/iStockphoto

Sie möchten für die Herbstferien nicht ins Flugzeug steigen, aber trotzdem italienisches Flair mit fantastischem Essen genießen? Südtirol ist von Österreich aus in wenigen Stunden erreichbar. Ende Oktober ist hier die Hochphase des traditionellen "Törggelens". Nach einer wunderschönen Herbstwanderung durch die bunten Wälder der Dolomiten kehren Sie in urige Buschenschänken ein, um geröstete Kastanien, frischen Most und würzigen Südtiroler Speck zu genießen. Die meisten Hütten haben im Oktober noch geöffnet und das Wetter auf der sonnenverwöhnten Alpensüdseite ist meist deutlich freundlicher als in Österreich.