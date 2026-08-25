Sommer-Verlängerung? Hier ist das Meer im September noch herrlich warm

Keine Lust auf Herbst? Kein Problem! Der Sommer geht im September vielerorts in die Verlängerung. Warmes Wasser, Sonne und pure Spätsommer-Stimmung locken, ganz ohne lange Anreise.

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Die brütende Hitze des Hochsommers ist verflogen, die großen Touristenmassen haben die Strände geräumt und die Meere haben die intensive Sonnenwärme der letzten Monate gespeichert und fühlen sich an wie eine herrliche Badewanne. Sie möchten dem nahenden Herbstgrau entfliehen und den Sommer in die Verlängerung schicken? Wir verraten, an welchen Zielen das Wasser im September noch perfekt für ausgiebiges Planschen und Schnorcheln ist.

Mallorca & die Balearen

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Wo sich im Juli und August die Urlauber an den Stränden tummeln, kehrt im September eine traumhafte Ruhe ein. Mallorca und seine Nachbarinseln Ibiza oder Menorca zeigen sich jetzt von ihrer angenehmsten Seite. Das Meerwasser lockt nach dem heißen Sommer mit perfekten Badetemperaturen. Egal, ob Sie abgelegene Buchten (wie Alcudia oder Pollença) erkunden wollen oder Lust auf Wassersport haben, die Bedingungen könnten nicht besser sein.

Lufttemperatur: ca. 27–28 °C

ca. 27–28 °C Wassertemperatur: herrliche 25 °C

Kreta & Rhodos

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Griechenland-Fans aufgepasst: Auf Inseln wie Kreta oder Rhodos hält sich der Sommer in Europa mit am längsten. Das Klima ist nicht mehr extrem heiß, bleibt aber zuverlässig sommerlich. Mit rund 11 Sonnenstunden täglich bekommen Sie Ihre volle Portion Vitamin D. Abends ist es genau warm genug, um in einer gemütlichen Taverne draußen Tzatziki und Moussaka zu genießen, ohne ins Schwitzen zu geraten.



• Lufttemperatur: angenehme 27 °C

• Wassertemperatur: ca. 24–25 °C

Türkische Riviera & Zypern

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25 Grad sind Ihnen fast noch zu frisch? Das östliche Mittelmeer bringt Sie verlässlich auf Betriebstemperatur. Zypern und die Region um Antalya locken mit einem endlosen Spätsommer. Das Meer ist glasklar, türkis und so warm, dass man fast vergessen könnte, dass der Kalender langsam Richtung Herbst wandert.

Lufttemperatur: ca. 30 °C und mehr

ca. 30 °C und mehr Wassertemperatur: 27–28 °C

Teneriffa & die Kanaren

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Die "Inseln des ewigen Frühlings" haben im Herbst einen riesigen Vorteil: Genau im September und Oktober erreicht der sonst eher frische Atlantik rund um die Kanaren seine absolute Höchsttemperatur. Teneriffa oder Gran Canaria sind ideal, wenn Sie Strandurlaub mit aktiver Erholung verbinden wollen. Nach einer beeindruckenden Vulkan-Wanderung (etwa am Teide) oder einem Ausflug in die grünen Lorbeerwälder des Anaga-Gebirges fühlen Sie sich bei einem Sprung ins Meer wie neu geboren.

Lufttemperatur: 26–28 °C

26–28 °C Wassertemperatur: 22–24 °C

Hurghada, Ägypten

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Ägypten ist ein absoluter Sonnengarant und punktet mit extrem warmen Badebedingungen nach einem vergleichsweise kurzen Flug. Es erwarten Sie 11 Stunden pure Sonne und eine atemberaubende Unterwasserwelt. Für alle, die den ultimativen Kontrast zum herbstlichen Regenwetter in der Heimat suchen, ist El Gouna oder Hurghada das perfekte Ziel.