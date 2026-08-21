Nach diesen Städtetrips sind Touristen besonders oft enttäuscht

Nicht jedes Traumziel hält, was Instagram und Reiseführer versprechen. Eine Analyse von mehr als 826.000 Tripadvisor-Bewertungen zeigt, welche Städte Tourist:innen besonders häufig enttäuscht haben.

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Eine Stadt sieht auf Instagram spektakulär aus, Reiseführer schwärmen von ihren Sehenswürdigkeiten und die Vorfreude steigt monatelang. Doch manchmal ist die Realität eine andere. Genau diesem Phänomen ist das Gepäckaufbewahrungs-Unternehmen Radical Storage nachgegangen und hat mehr als 826.000 Tripadvisor-Bewertungen von 100 der meistbesuchten Städte weltweit ausgewertet. Dabei wurde untersucht, wie häufig Reisende ihre Erfahrungen als enttäuschend oder nicht so gut wie erwartet beschrieben. Das Ergebnis ist überraschend: Nicht Paris, sondern eine Stadt in Florida landet an der Spitze.

1. Orlando, USA

Das Cinderella-Schloss im Magic Kingdom, Orlando, Florida, USA © Getty Images

Mit 19,52 Prozent der untersuchten Bewertungen ist Orlando laut Auswertung die Stadt mit dem höchsten Anteil an enttäuschenden Erfahrungen. Fast jede fünfte Bewertung enthielt entsprechende negative Hinweise. Der Grund dürfte vor allem in den extrem hohen Erwartungen liegen: Orlando gilt als Hauptstadt der Themenparks und ist für Disney World und Universal bekannt. In den Bewertungen wurden vor allem Menschenmassen und gestiegene Preise kritisiert.

2. Jakarta, Indonesien

Jakartas Skyline bei Sonnenuntergang © Getty Images

Auf Platz zwei folgt Jakarta mit 13,49 Prozent negativen Kommentaren. Die indonesische Hauptstadt ist riesig, dicht besiedelt und völlig anders, als es sich manche Reisende unter einem klassischen asiatischen Urlaubsziel vorstellen. Gerade die Diskrepanz zwischen Urlaubserwartung und einer hektischen Millionenmetropole dürfte bei manchen Besucher:innen für Ernüchterung sorgen.

3. Pattaya, Thailand

Luftaufnahme des Sanctuary of Truth an der Küste von Pattaya, Thailand © Getty Images

Pattaya erreicht einen Anteil von 10,50 Prozent und landet damit auf Platz drei. Der bekannte thailändische Bade- und Partyort ist besonders für sein Nachtleben bekannt. Die Stadt ist allerdings auch für ihren Massentourismus bekannt und genau dieser kann für Reisende, die sich einen idyllischeren Thailand-Urlaub vorstellen, zum Problem werden.

4. Denpasar, Indonesien

Luftaufnahme des Bajra Sandhi Monuments in Denpasar © Getty Images/iStockphoto

Auf Rang vier landet Denpasar mit 9,98 Prozent. Die Stadt ist für viele Reisende vor allem das Tor zu Bali. Wer Denpasar jedoch mit den idyllischen Bildern der balinesischen Strände und Reisterrassen vergleicht, kann vor Ort eine deutlich urbanere Realität erleben. Das zeigt ein grundlegendes Problem vieler Reiseziele: Der Ort, den man erwartet, ist nicht immer der Ort, an dem man tatsächlich landet.

5. Guilin, China

Landschaft mit Karstbergen, Feldern, Fluss und Dorf nahe Guilin, China. © Getty Images/iStockphoto

Guilin kommt auf 9,70 Prozent und belegt damit Platz fünf. Die chinesische Stadt ist vor allem für ihre spektakuläre Landschaft entlang des Li-Flusses bekannt. Hier könnte die hohe Erwartungshaltung eine Rolle spielen: Die berühmten Karstberge und Flusslandschaften sind aus unzähligen Reisefotos bekannt, entsprechend groß kann die Enttäuschung sein, wenn vor Ort beispielsweise das Wetter, die Menschenmassen oder die touristische Inszenierung nicht den Vorstellungen entsprechen.

6. Johannesburg, Südafrika

Johannesburg Skyline bei Sonnenuntergang. © Getty Images

Mit 9,25 Prozent folgt Johannesburg. Die südafrikanische Metropole wird von vielen Reisenden vor allem als Ausgangspunkt für weitere Reisen genutzt, etwa in Richtung Kruger-Nationalpark. Wer eine klassische afrikanische Traumkulisse erwartet, bekommt hier allerdings zunächst eine große, moderne Metropole und damit ein völlig anderes Reiseerlebnis.

7. Da Nang, Vietnam

Die goldene Drachenbrücke in Da Nang, Vietnam. © Getty Images

Da Nang landet mit 9,17 Prozent auf Platz sieben. Interessant: Die Stadt wurde in der Untersuchung gleichzeitig besonders häufig als "overrated", also überbewertet, bezeichnet. Dabei hat Da Nang einiges zu bieten, von Stränden bis zu Sehenswürdigkeiten. Gerade deshalb zeigt das Ergebnis eher, wie stark die persönlichen Erwartungen das Reiseerlebnis beeinflussen können.

8. Ha Long, Vietnam

Traditionelle Dschunkenboote mit roten Segeln fahren in der malerischen Ha Long Bucht in Vietnam. © Getty Images

Auf Platz acht steht Ha Long mit 9,15 Prozent. Die Region ist vor allem für die berühmte Halong-Bucht mit ihren Kalksteinfelsen bekannt. Die Landschaft selbst ist spektakulär, doch die große Bekanntheit bringt auch Tourismus und Menschenmassen mit sich. Wer sich eine völlig abgeschiedene Naturidylle erwartet, könnte deshalb enttäuscht werden.

9. Shenzhen, China

Viele leuchtend rote Laternen vor traditionellen chinesischen Gebäuden mit modernen Hochhäusern dahinter. © Getty Images

Shenzhen kommt auf 9,05 Prozent. Die chinesische Metropole steht für moderne Architektur, Technologie und rasantes Wachstum, also für ein völlig anderes Reiseerlebnis als klassische historische Städte. Für manche Besucher:innen dürfte genau das die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität erklären.

10. Peking, China

Der Himmelstempel in Peking mit rundem Hauptgebäude. © Getty Images

Den zehnten Platz belegt Peking mit 9,01 Prozent. Obwohl die chinesische Hauptstadt mit Sehenswürdigkeiten wie der Verbotenen Stadt und der Chinesischen Mauer zu den großen Reisezielen der Welt zählt, gehört sie laut der Auswertung ebenfalls zu den Destinationen mit einem vergleichsweise hohen Anteil enttäuschter Bewertungen.

Und was ist mit Paris?

Ausgerechnet Paris, die Stadt, die sogar namensgebend für das sogenannte "Paris-Syndrom" ist, schafft es in dieser Auswertung nicht in die Top 10 der enttäuschendsten Städte. Das Paris-Syndrom beschreibt die starke Ernüchterung, die manche Tourist:innen erleben, wenn die romantisierte Vorstellung von Paris nicht mit der Realität übereinstimmt. In der Radical-Storage-Auswertung wurde Paris allerdings besonders häufig als überbewertet bezeichnet.

Diese Städte überraschten positiv

Die Untersuchung hat nicht nur nach Enttäuschungen gesucht, sondern auch nach Städten, die Reisende besonders positiv überraschten. Hier landete Budapest auf Platz eins, gefolgt von Brüssel und Zürich. Bei allen drei Städten wurden in rund 96 Prozent der untersuchten Bewertungen positive Aspekte hervorgehoben.

Sind diese Städte deshalb schlechte Reiseziele?

Ganz sicher nicht. Die Auswertung zeigt nicht, dass Orlando, Jakarta oder Pattaya schlechte Städte sind. Sie zeigt vielmehr, wie stark Erwartungen ein Reiseerlebnis beeinflussen können. Tripadvisor-Bewertungen sind außerdem keine repräsentative wissenschaftliche Untersuchung: Menschen schreiben Bewertungen freiwillig und besonders positive oder negative Erfahrungen können dabei überrepräsentiert sein. Trotzdem ist die enorme Zahl von mehr als 826.000 analysierten Bewertungen interessant, um einen Eindruck davon zu bekommen, wo die Erwartungen von Tourist:innen besonders häufig nicht mit der Realität übereinstimmen.