World Spa Awards 2026: Bestes Wellness-Ziel liegt im Nachbarland

Die Gewinner der 12. "World Spa Awards" zeigen: Für Wellness auf Weltklasse-Niveau müssen wir gar nicht weit reisen. Die besten Wellness-Adressen liegen direkt vor unserer Haustür.

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Die World Spa Awards haben die Gewinner für 2026 bekannt gegeben und damit die besten Spas, Wellness-Refugien, Marken und Angebote rund um den Globus ausgezeichnet. Ein besonderes Sehnsuchtsziel für Wellness-Fans liegt dabei direkt in unserem Nachbarland: Italien wurde bei den Awards zur "World’s Best Spa Destination 2026" gekürt. Doch auch Österreich darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Eine Luxusoase in Oberösterreich setzte sich gegen die internationale Konkurrenz durch und sicherte sich den begehrten Titel als weltbestes Private Spa.

Italien ist die beste Wellness-Destination

In der mittlerweile zwölften Auflage der renommierten Auszeichnungen attestierte die Plattform Italien eine „starke Präsenz“. Nach einer jahrelangen Dominanz von Dubai (das Wüstenemirat hatte den Titel von 2021 bis 2025 fest in der Hand), hat sich Bella Italia nun an die globale Spitze gesetzt.

Spa © Getty Images

Die Kombination aus mediterraner Lebensart, historischen Thermalquellen und modernen Wellness-Architekturen überzeugte Experten und Reisende gleichermaßen. Neben dem Haupttitel für das Land als bestes Reiseziel räumte Italien auch bei den Einzelwertungen ab: Das Palazzo Fiuggi im Lazio verteidigte seinen Titel als "World's Best Wellness Retreat", während das Lefay SPA World in den Dolomiten als bestes Resort-Spa der Welt geehrt wurde. Wer also für den nächsten Urlaub ganzheitliche Erholung sucht, muss ab sofort nur noch einmal über die Südgrenze fahren

Auch Österreich punktet

Heimischer Jubel ist genauso angebracht: Wenn es um Privatsphäre geht, macht uns Österreichern offensichtlich niemand etwas vor. Die Geinberg5 Private Spa Villas in Oberösterreich wurden als "World's Best Private Spa" geehrt.

Ein genauerer Blick auf das Resort zeigt schnell, warum die Jury und Gäste weltweit so begeistert sind: Jede Suite und jede Villa eröffnet ein eigenes, abgeschirmtes Luxusrefugium. Zu den Annehmlichkeiten gehören ein eigener Wellnessbereich mit Finnischer Sauna, ein Dampfbad, ein offener Kamin und ein großzügiger Outdoor-Whirlpool mit 36 Grad warmem Thermalwasser. Wer nach dem Schwitzen Abkühlung sucht, kann von seinem privaten Badesteg direkt in einen idyllischen Naturbadeteich springen. Gekrönt wird das Entspannungserlebnis von einem Butler-Service, der den Gästen auf Wunsch Gourmet-Kreationen direkt in die eigene Villa serviert.

Die nationalen Sieger in Österreich

Spa © Getty Images

Doch nicht nur auf globaler Ebene konnte Österreich punkten. In den landesspezifischen Kategorien der World Spa Awards 2026 wurden gleich vier weitere herausragende Wellness-Hotspots ausgezeichnet, die man sich unbedingt merken sollte:

Austria's Best Resort Spa 2026: Der Titel geht nach Tirol, genauer gesagt an das elegante Spa Momentum im Schlosshotel Kitzbühel.

Der Titel geht nach Tirol, genauer gesagt an das elegante Spa Momentum im Schlosshotel Kitzbühel. Austria's Best Hotel Spa 2026: Diese Auszeichnung konnte sich das Silent Spa der Therme Laa sichern. Das luxuriöse Adults-Only-Refugium in Niederösterreich beeindruckt vor allem mit seiner sakralen Architektur.

Diese Auszeichnung konnte sich das Silent Spa der Therme Laa sichern. Das luxuriöse Adults-Only-Refugium in Niederösterreich beeindruckt vor allem mit seiner sakralen Architektur. Austria's Best Wellness Retreat 2026: Für alle, die tiefgreifende Erholung und eine Auszeit inmitten der Natur suchen, ist das Hotel Post Bezau by Susanne Kaufmann im Bregenzerwald der verdiente Gewinner des Jahres.

Für alle, die tiefgreifende Erholung und eine Auszeit inmitten der Natur suchen, ist das Hotel Post Bezau by Susanne Kaufmann im Bregenzerwald der verdiente Gewinner des Jahres. Austria's Best Day Spa 2026: Und wer nur für einen Tag abtauchen möchte und urbanen Komfort sucht, ist in der Hauptstadt bestens versorgt, die Therme Wien gewann hier den ersten Platz

Europa als Hotspot für Wellness-Fans

Der Blick auf die globale Siegerliste beweist, dass ganz Europa aktuell das Epizentrum der internationalen Wellness-Branche ist. So wanderte beispielsweise das Gütesiegel für das "World's Best Medical Spa 2026" an den Lanserhof Tegernsee in Bayern. Für einen Tag der vollkommenen Auszeit auf Weltklasse-Niveau führt wiederum kein Weg an der Schweiz vorbei: Diese wurde nicht nur als globale Wellness-Destination gelobt, das The Spa at The Dolder Grand in Zürich schnappte sich auch den Titel als Europas bestes Day Spa.

Wer bei der Erholung auch auf Nachhaltigkeit achtet, findet mit dem Spa L'Occitane en Provence in Frankreich das frisch gekürte "World's Best Eco Spa 2026“. Für unübertroffenen Service der Spitzenklasse muss man indes auf die Iberische Halbinsel fliegen: Das Vila Vita Spa by Sisley in Portugal wurde für die „World's Best Spa Service Excellence" prämiert.