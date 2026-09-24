Ranking verrät: Der beste Nachtclub Europas ist in unserem Nachbarland!

Das Lifestyle-Magazin Time Out hat sein aktuelles Ranking der zehn besten Nachtclubs in ganz Europa veröffentlicht. Den begehrten Spitzenplatz sichert sich heuer eine legendäre Berliner Party-Institution auf dem Areal einer stillgelegten Tierfutterfabrik.

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Was macht den perfekten Nachtclub aus? Für die einen sind es kühler Sichtbeton und kompromisslos hämmernde Bässe, für die anderen ein malerischer Blick auf das Meer kombiniert mit einer erstklassigen Soundanlage. Um herauszufinden, wo das Nachtleben auf unserem Kontinent derzeit am pulsierendsten ist, haben die Time-Out-Autoren die Szene durchleuchtet. Das Ergebnis ist eindeutig: Der Titel geht an das "Sisyphos" in Berlin-Rummelsburg.

Die Location, versteckt auf dem Gelände einer ehemaligen Fabrik für Hundefutter, funktioniert wie ein permanentes Sommerfestival im Großstadt-Dschungel. Gleich fünf Indoor-Floors bieten Platz für unterschiedlichste Spielarten elektronischer Musik. Der eigentliche Mittelpunkt ist jedoch der riesige Open-Air-Garten, in dem Raum und Zeit völlig ihre Bedeutung verlieren. Partygänger betreten das Areal am Freitagabend und verlassen es nicht selten erst am Samstagnachmittag oder nach dem gesamten Wochenende.

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Sogar Zähneputzen und Schlafen im Club möglich

Das Club-Erlebnis im Sisyphos bricht bewusst mit den Konventionen traditioneller Diskotheken. Besucher putzen sich an gemeinschaftlichen Waschbecken neben fremden Menschen die Zähne, um kurz darauf wieder zu einem House-Set unter freiem Himmel zu tanzen. Wird der Trubel zu intensiv, zieht man sich in ruhige Ecken zurück, führt skurrile Gespräche mit anderen Gästen oder legt ein kurzes Schläfchen am eigens angelegten künstlichen Teich ein, bevor die nächste Tanzrunde ansteht.

Zudem verzichtet der Club auf elitäre Einlasskriterien:

Kein Dresscode: Von knalligem Neon über auffälliges Zebraprint bis hin zu pinken Kunstpelzjacken ist jedes Outfit willkommen.

Striktes Fotoverbot: Smartphones und Kameras bleiben draußen; keine Fotos auf Instagram garantieren, dass alles, was im Club geschieht, vor Ort bleibt.

Authentisches Miteinander: Ein ungezwungener Festival-Charakter verdrängt elitäres Gehabe.

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Das Spitzenfeld im Überblick: Amsterdam, Ibiza und Paris

Hinter dem Berliner Spitzenreiter reihen sich bekannte Adressen aus ganz Europa ein. Auf Platz zwei landet das unterirdische "Shelter" in Amsterdam. Unter dem bekannten A’DAM Tower gelegen, besticht die Location durch brutalistische Architektur und besitzt eine der seltenen 24-Stunden-Lizenzen der niederländischen Grachtenmetropole.

Rang drei belegt das spektakuläre Mega-Projekt "UNVRS" auf Ibiza, das als neuer Maßstab im internationalen Party-Tourismus gilt. Auf dem vierten Platz findet sich das charmante und intime "Essaim" in Paris wieder, während der auf Klippen thronende "Island Club & Restaurant" in Athen die Top 5 komplettiert.

Das vollständige Ranking: Europas Top 10 Clubs