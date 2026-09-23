Dieses Bundesland ist das gastfreundlichste Österreichs

Im Rahmen der Travelbook Awards 2026 wurde Österreichs gastfreundlichstes Bundesland gekürt. Wer sich den begehrten Titel gesichert hat und warum dieses Reiseziel bei Urlaubern so beliebt ist, verraten wir hier.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 22. September 2026 war es wieder so weit: Über den Dächern Berlins versammelte sich im Axel-Springer-Hochhaus das "Who’s who" der Reise- und Tourismusbranche. Der bekannte TV-Moderator Chris Wackert führte durch die glamouröse Verleihung der Travelbook Awards 2026, bei der die absoluten Trendreiseziele des kommenden Jahres ausgezeichnet wurden. Zuvor hatten die Leserinnen und Leser von Deutschlands größtem Online-Reisemagazin Travelbook sowie die BILD-Community in einem Voting abgestimmt, mit einem absoluten Rekord von über 150.000 abgegebenen Stimmen.

Dieses Bundesland ist am gastfreundlichsten

Die Konkurrenz unter den neun Bundesländern war groß. Doch am Ende konnte sich im großen Leservoting eine Region ganz klar absetzen: Tirol ist das gastfreundlichste Bundesland Österreichs 2026.

Mit starken 25,73 Prozent aller Stimmen in dieser Kategorie holte sich die Alpenregion souverän den Sieg. Und dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr: Wer an Österreich denkt, hat oft sofort das Bild von Tirol im Kopf, mit seinen mehr als 500 Dreitausendern, glasklaren Bergseen wie dem Achensee und weltbekannten Orten wie Innsbruck, Kitzbühel oder Sölden.

Tirol © Getty Images

Darum lieben die Urlauber das Gewinner-Bundesland

Es sind aber eben nicht nur die landschaftlichen Superlative, die im Sommer zum Wandern oder Mountainbiken und im Winter zum Skifahren auf Weltklasse-Niveau einladen. Es sind vor allem die Menschen. Die offene, humorvolle und überaus herzliche Art der Tiroler sorgt dafür, dass sich Urlauber oft schon beim ersten "Grüß Gott" wie zu Hause fühlen.

Besonders die Deutschen scheinen diesem Charme verfallen zu sein: Mehr als 26 Millionen Übernachtungen entfallen jährlich auf Urlauber aus dem Nachbarland, das ist jede zweite Übernachtung im gesamten Bundesland! Die Auszeichnung als gastfreundlichstes Bundesland beweist nun offiziell, dass die Mischung aus perfekter Naturkulisse und unaufgesetzter Herzlichkeit ein unschlagbares Rezept für den perfekten Urlaub ist.

Tirol © Getty Images

Wer gewann noch?

Nicht nur für Österreich wurde fleißig abgestimmt. Auch bei den Nachbarn wurden die freundlichsten Gastgeber gesucht und gefunden: In Deutschland sicherte sich Bayern den begehrten ersten Platz, während in der Schweiz der Kanton Graubünden triumphierte.

Zusätzlich wurden bei den Awards 2026 weitere spektakuläre Trendreiseziele gefeiert. So wurde beispielsweise der English Bay Beach im kanadischen Vancouver zum außergewöhnlichsten Stadtstrand der Welt gekürt, und die unberührten Inseln von Boca Chica in Panama erhielten den Award als bestes Geheimtipp-Reiseziel in Mittel- und Südamerika.