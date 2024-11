× Lonely-Planet-Ranking: Die Trendreiseziele 2025

Die neuen Trendländer für das Jahr 2025 sind nicht überlaufen und haben überdurchschnittlich viel zu bieten.

Jedes Jahr veröffentlicht der bekannte Reiseführer Lonely Planet seine Best-of-Listen der angesagtesten Reiseziele. Für 2025 führt die Auswahl wieder eine Reihe spannender, weniger bekannten Reiseziele auf – sogenannte „Detour Destinations“. Wir präsentieren eine Auswahl der Empfehlungen: exotisch und abenteuerlich, von Afrika über Asien und den Südpazifik bis nach Südamerika und Europa.

Afrika: Kamerun

© Getty Images ×

Wer das Abenteuer sucht, wird in Kamerun fündig. Das zentralafrikanische Land am Golf von Guinea, das 2025 sein 65. Jahr der Unabhängigkeit feiert, führt die Lonely-Planet-Bucket-Liste an. Hier finden sich die unterschiedlichsten afrikanischen Landschaften: Halbwüsten im Norden, üppige Savannen, tropische Regenwälder und die Vulkanlandschaft des 4.095 Meter hohen Mount Cameroon, dem höchsten Berg Westafrikas. Traumstrände wie bei Kribi sowie der Lobéké-Nationalpark mit Elefanten, Gorillas und exotischen Vögeln begeistern Naturliebhaber. Kamerun bietet zudem eine bunte Kultur mit über 250 ethnischen Gruppen, während die Städte Yaoundé und Douala moderne Museen und eine kreative Kunstszene beheimaten.

Asien: Kasachstan

© Getty Images ×

Kasachstan ist zwar eines der größten Länder Asiens, doch gilt immer noch als absoluter Geheimtipp unter Globetrottern. Die ehemalige Sowjetrepublik beeindruckt mit bis zu 7.000 Meter hohen Gebirgsmassiven und einer unberührten Natur. Die moderne Hauptstadt Nur-Sultan (ehemals Astana) besticht durch ihre futuristische Architektur.

Südpazifik: Vanuatu

© Getty Images ×

Eine weite Reise, die sich lohnt! Die Inselgruppe Vanuatu im Südpazifik lockt mit ihren 83 Inseln in Melanesien, umgeben von einer faszinierenden Naturkulisse. Nur etwa 45.000 Touristen besuchen jährlich diese abgelegene Region. Doch wer die Reise wagt, den erwarten aktive Vulkane, dichte Regenwälder, farbenfrohe Korallenriffe und eine einzigartige Kultur. Besonders beeindruckend ist das Lianenspringen auf der Insel Pentecost, bei dem sich Männer von hohen Holztürmen nur an Lianen gesichert in die Tiefe stürzen.

Südamerika: Paraguay

© Getty Images ×

Paraguay, im Herzen Südamerikas gelegen, benötigt keine Traumstrände, um zu überzeugen. Das Land, das an Bolivien, Brasilien und Argentinien grenzt, ist etwa so groß wie Österreich und Deutschland zusammen, hat aber nur etwa sieben Millionen Einwohner. Dank dieser dünnen Besiedlung wird Paraguay zum Traumziel für Abenteurer. In den Nationalparks leben Jaguare, Pumas und Ameisenbären, während in den Baumkronen Papageien und Tukane zu sehen sind. Das Land fördert bewusst den Ökotourismus und lädt dazu ein, seine artenreichen Wälder und beeindruckenden Naturschätze zu entdecken.

Karibik: Trinidad & Tobago

© Getty Images ×

Trinidad & Tobago gelten auch als die südlichen Perlen der Karibik und punkten mit einem Mix aus Natur und Kultur. Berühmt für ihren Karneval, der dem in Rio in nichts nachsteht, und für ihre außergewöhnliche Artenvielfalt: 433 Vogelarten, 108 Säugetiere und unzählige Schmetterlings- und Orchideenarten prägen die Inseln. Die Kultur vereint Einflüsse aus Afrika, Indien und Europa, und die Amtssprache Englisch erleichtert Reisenden die Orientierung. Besonders eindrucksvoll ist der Pigeon Point auf Tobago, dessen weiße Sandstrände und türkisfarbenes Wasser als einer der schönsten Strände der Region gelten.

Europa: Litauen

© Getty Images ×

Auch in Europa findet sich eine Top-Destination für 2025: Litauen gilt als erschwingliches Reiseziel abseits des Mainstreams. Der baltische Staat grenzt an Lettland, Weißrussland und Polen und beeindruckt mit einer Vielfalt an kulturellen und natürlichen Highlights. Die Hauptstadt Vilnius, bekannt für ihre zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt, vereint historische Architektur und lebendige Kultur. Weitere besondere Ziele sind die ehemalige Residenzstadt Trakai und die Kurische Nehrung, eine schmale Landzunge, die mit ihren Sanddünen, Kiefernwäldern und charmanten Fischerdörfern fasziniert.