× Neues Ranking kürt die 11 schönsten Inseln der Welt

Das Reiseportal "Time Out" hat die schönsten Inseln der Welt gekürt. Wir verraten, welche paradiesischen Naturschönheiten der Weltmeere es in die Liste der Top 11 geschafft haben.

Je kälter es momentan in Österreich wird, desto mehr sehnen wir uns nach endlos weißen Sandstränden, türkisblauem Meer, atemberaubenden Unterwasserwelten und idyllischen Landschaften. All das lässt sich besonders auf wunderschönen Inseln finden. Doch es gibt so viele Inseln, da fällt die Entscheidung für den nächsten Urlaub oft schwer.

Daher hat "Time Out" eine Liste der schönsten Inseln der Welt erstellt. Egal ob man Abenteuer sucht oder einfach nur die Seele baumeln lassen will – diese Inseln bieten den perfekten Rückzugsort vom Alltag.

Die 11 schönsten Inseln der Welt

St. Barts

© Getty Images ×

Die Insel Saint-Barthélemy, verkörpert die Vorstellung vieler von einem tropischen Traum. Mit seinen zahlreichen Stränden aus feinstem weißen Sand und kristallklarem Wasser ist sie ein Paradies für Sonnenanbeter. Trotz ihrer überschaubaren Größe birgt St. Barts eine reiche Geschichte, die sich in den kolonialen Bauten und dem Fort Karl zeigt. Die Insel vulkanischen Ursprungs besticht zudem mit einer hügeligen, grünen Landschaft, die Sportbegeisterte gleichermaßen begeistert.

Bora Bora

© Getty Images ×

Bora Bora in Französisch-Polynesien gilt für viele als das ultimative Inselparadies im Südpazifik. Besonders beeindruckend ist die türkisfarbene Lagune, die von einem Korallenriff umschlossen ist. Der markante Mount Otemanu, 727 Meter hoch, ist das Wahrzeichen der Vulkaninsel. Auch für Taucher ist Bora Bora ein Traumziel, da man eine vielfältige Unterwasserwelt mit bunten Fischen, Rochen und Haien erkunden kann.

Kap-Breton-Insel

© Getty Images ×

Die Kap-Breton-Insel in Nova Scotia, Kanada, beeindruckt mit ihrer idyllischen Natur und lebhaften Kultur. Der berühmte Cabot Trail bietet spektakuläre Ausblicke auf die Küste und die Highlands, während der Cape-Breton-Highlands-Nationalpark Wanderer und Natur-Fans mit seiner vielfältigen Flora und Fauna begeistert. Historische Stätten wie die Festung Louisbourg machen Kap Breton zu einem kulturellen Highlight.

Hvar

© Getty Images ×

Die kroatische Insel Hvar fasziniert mit einer Mischung aus wunderschöner Natur, historischem Erbe und lebhaftem Nachtleben. Die Stadt Hvar wird oft als das "St. Tropez Kroatiens" bezeichnet und beeindruckt zugleich mit ihrer Altstadt und der Festung Fortica. Mit über 2800 Sonnenstunden im Jahr gehört Hvar zu den sonnigsten Inseln Europas. Ihre malerischen Strände und das glasklare Wasser machen sie ideal für Erholungssuchende und Wassersportler.

Aruba

© Getty Images ×

Mit seinen endlosen Stränden und dem ganzjährig sonnigen Wetter zählt Aruba zu den schönsten Inseln der Welt. Die freundliche Bevölkerung, eine bunte Kultur und der Arikok-Nationalpark mit seiner einzigartigen Wüstenlandschaft und alten Höhlenmalereien tragen zur Faszination der Insel bei. Die Insel vor der Küste Venezuelas bietet eine Vielzahl an Aktivitäten, von Schnorcheln bis zu Jeep-Touren, und verspricht einen unvergesslichen Aufenthalt.

Ischia

© Getty Images ×

Die malerische Insel Ischia im Golf von Neapel ist berühmt für ihre Thermalquellen. Wanderwege führen durch die hügelige Landschaft und bieten traumhafte Ausblicke. In charmanten Dörfern wie Forio und Ischia Ponte laden schmale Gassen und gemütliche Cafés zum Verweilen ein. Sehenswürdigkeiten wie das Aragonesische Schloss und römische Ruinen zeugen von der historischen Bedeutung der Insel.

Palawan

© Getty Images ×

Die philippinische Insel Palawan, die sich über 450 Kilometer erstreckt, wird oft als das "letzte unberührte Paradies" bezeichnet. Mit atemberaubenden Landschaften, kristallklaren Lagunen, schroffen Kalksteinfelsen und traumhaften Stränden zählt sie zu den schönsten Orten der Welt. Zu den UNESCO-Welterbestätten gehören der unterirdische Fluss von Puerto Princesa und die malerische Bacuit-Bucht in El Nido. Die Korallenriffe rund um die Insel machen sie zu einem Schnorchelparadies.

Galapagosinseln

© Getty Images ×

Die Galapagosinseln im Pazifischen Ozean sind ein wahres Naturwunder und Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Berühmt für ihre vulkanischen Landschaften und artenreiche Tierwelt, darunter Riesenschildkröten und Meerechsen, bieten die Inseln eine faszinierende Vielfalt. Zu den Naturphänomenen zählen der riesige Vulkankrater Sierra Negra und der Kratersee El Junco.

Sansibar

© Getty Images ×

Nur 35 Kilometer vor der Küste Tansanias liegt die exotische Insel Sansibar im Indischen Ozean. Auch bekannt als "Gewürzinsel", spiegelt sich die kulturelle Vielfalt aus afrikanischen, arabischen und indischen Einflüssen in der Musik, der Küche und auf den lebhaften Märkten wider. Diese Mischung macht Sansibar zu einem der faszinierendsten Reiseziele weltweit.

Kauai

© Getty Images ×

Kauai ist bekannt für ihre dramatischen Landschaften, die von dichten Regenwäldern bis zu spektakulären Klippen reichen. Besonders eindrucksvoll ist der Waimea Canyon, oft als "Grand Canyon des Pazifiks" bezeichnet, und die Na Pali Coast, die mit ihren steilen Klippen und versteckten Stränden verzaubert. Einige Teile der Insel sind nur per Boot oder Hubschrauber erreichbar und bieten unvergessliche Ausblicke.

Malediven

© Getty Images ×

Auf der Liste der schönsten Inseln der Welt darf das Inselparadies im Indischen Ozean natürlich nicht fehlen. Die Malediven sind vor allem für ihre unberührten Strände und das kristallklare, türkisfarbene Wasser berühmt. Mit über 1000 kleinen Inseln bietet die Inselgruppe eine perfekte Kulisse für Erholung und Entspannung. Besonders hervorzuheben ist die einzigartige Unterwasserwelt, die ein Paradies für Taucher und Schnorchler darstellt.