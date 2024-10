× Auch Österreich dabei: Die weltweit schönsten Weihnachtsorte im Ranking

Wo lässt sich die Weihnachtszeit am besten verbringen? Das Magazin "TimeOut" stellt die festlichsten Reiseziele vor. Auch eine österreichische Stadt hat es unter die Top-Orte der Welt geschafft.

Kaum zu glauben, aber es ist bald wieder so weit: Nur noch 9 Wochen bis Weihnachten! Während man sich hierzulande bereits mit den ersten Weihnachtsbäumen und Lichterdekorationen auf die schönste Zeit des Jahres rüstet, stimmen sich auch weltweit viele Orte schon auf die festliche Saison ein.

Welche Urlaubsziele sich über die Feiertage besonders lohnen, hat das Reisemagazin "TimeOut" in einer Liste zusammengestellt. Rund um den Globus gibt es zahlreiche Orte, die eine zauberhafte Atmosphäre für diese besondere Zeit bieten. Einige überzeugen mit bunt-geschmückten Einkaufsstraßen und einzigartigen Christkindlmärkten – während andere auf ganz außergewöhnliche Weise verzaubern. Auch eine Stadt in Österreich hat es in die Liste der schönsten Weihnachtsstädte geschafft. Welche das ist, verraten wir hier.

Die schönsten Orte zur Weihnachtszeit im Überblick

Diese Liste der schönsten Weihnachtsstädte vereint Destinationen aus aller Welt, die auf ihre eigene, einzigartige Weise die festliche Jahreszeit zelebrieren. Städte wie New York und London sind weltberühmt für ihre spektakulären Weihnachtsdekorationen, die ihre Wahrzeichen alljährlich in ein funkelndes Lichtermeer tauchen. Nürnberg und Kopenhagen begeistern durch ihre traditionellen Christkindlmärkte, die Besucher in eine magische Märchenwelt entführen.

Aber auch weniger typische Orte wie Kapstadt und Phuket bieten in der Weihnachtszeit besondere Erlebnisse, indem sie ihre Kultur mit festlichen Bräuchen vereinen. In Caracas sorgt die Weihnachtszeit mit farbenfrohen Festen für unvergessliche Erlebnisse, während Tokyo moderne Lichtershows und futuristische Dekorationen präsentiert.

New York City, USA

London, Großbritannien

Kopenhagen, Dänemark

Lappland, Finnland

Edinburgh, Schottland

Phuket, Thailand

Reykjavik, Island

Caracas, Venezuela

Brügge, Belgien

Sydney, Australien

Tokyo, Japan

New Orleans, USA

Marrakech, Marokko

Grönland

Prag, Tschechische Republik

Kapstadt, Südafrika

Singapur

Wien, Österreich



Guatemala-Stadt, Guatemala

Colmar, Frankreich

Nürnberg, Deutschland

Wien auf Platz 18

Auch die Bundeshauptstadt hat es in die Liste der Top 21 Weihnachtsstädte geschafft. Laut "Time Out" beeindruckt Wien vor allem durch die festliche Atmosphäre, die in der ganzen Stadt zu spüren ist. Besonders hervorgehoben werden die zahlreichen Christkindlmärkte, die maßgeblich zur weihnachtlichen Stimmung beitragen.