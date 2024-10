10 Wochen vor Heiligabend: Weihnachtsdeko ziert jetzt schon Wien

Viele Fußgänger dürften wohl einigermaßen verwundert gewesen sein, als sie die Weihnachtsdeko in der Wiener Innenstadt gesehen haben. Immerhin sind es noch ganze zehn Wochen bis zum Frohen Fest.

Bereits jetzt - im Oktober - dürfen Fußgänger in der Wiener Innenstadt die Weihnachtsdeko bestaunen. Allerdings leuchtet diese am Abend noch nicht, sondern wurde bisher nur montiert. Dennoch dürfte es einige beim Bummeln durch die City überrascht haben.

© Fuhrich ×

"Wurde heute tatsächlich die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt?", wunderte sich eine Instagram-Nutzerin. Auf dem Bild sieht man zwei Arbeiter, die gerade die Deko-Elemente anbringen. © Instagram

Förderung für Weihnachtsbeleuchtung aufgestockt

Für mehr Weihnachtsstimmung in den Einkaufsgrätzeln wollen auch die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien sorgen. Daher wird die Förderung der Weihnachtsbeleuchtung für heuer und das nächste Jahr von 50 auf 75 Prozent aufgestockt. Die Maßnahme soll auch als Unterstützung für den Handel vor dem Hintergrund der schwierigen Konjunktur dienen, für den das vierte Quartal die umsatzstärkste Periode ist, so Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien am vergangenen Montag in einer Aussendung.

"Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Straßen Wiens festlich erstrahlen können", sagte Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ). "Die festliche Beleuchtung unserer Stadt schafft eine Wohlfühlatmosphäre, die sowohl Besucherinnen und Besucher als auch Einheimische zum Verweilen einlädt und so die positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Wien fördert", ergänzte Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.