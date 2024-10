× Erster Weihnachtsbaum kommt schon nach Wien

Ab Mittwoch kann man im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn den ersten Weihnachtsbaum in Wien bewundern.

Noch steht der Weihnachtsbaum, der bereits ab Mittwoch den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn zieren wird, nichts ahnend im Forstrevier Traunkirchen in Oberösterreich. Die stattliche, fast 100 Jahre alte Tanne wird in bewährter Tradition von den Österreichischen Bundesforsten zur Verfügung gestellt. Morgen geht es dem Baum an den Kragen, er wird gefällt und für die Reise nach Wien vorbereitet. Am Tag darauf kommt der Weihnachtsbaum in den frühen Morgenstunden in Wien an und wird dann aufgestellt. Es ist der erste Hauch von Weihnacht und Besinnlichkeit, der die Vorfreude auf die festliche Saison entfacht.

Schönbrunn lockt im Advent mit Eislaufplatz

Vor dem Schloss Schönbrunn bricht dann am 8 November eine neue Ära an: Der Weihnachtsmarkt startet nach 30 Jahren heuer mit Imperial Markets als neuem Betreiber runderneuert in die Advent-Saison. Erstmals erstrahlt der gesamte Ehrenhof als winterliche Weihnachtswelt. Mit über 90 Marktständen, einem innovativen Eislaufplatz und Eisstockbahnen soll ein Dorf-Flair geschaffen werden.

So soll der neue Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn aussehen. © Imperial Markets ×

Weitere Höhepunkte sind ein nostalgisches Karussell und Riesenrad, die den Markt in eine zauberhafte Welt verwandeln. Besonders für die kleinen Gäste gibt es im "Holzzirkus", einer gemütlichen Bastelhütte, viel zu erleben und zu entdecken.