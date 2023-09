Sechs Jugendliche verklagen 32 europäische Staaten auf mehr Klimaschutz

Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg wird am Mittwoch eine Klage von sechs Kindern und Jugendlichen gegen 32 europäische Staaten verhandelt, in der mehr Klimaschutz gefordert wird. Die jungen Menschen aus Portugal im Alter zwischen 11 und 24 Jahren werfen den europäischen Ländern vor, die Klimakrise verschärft zu haben und damit die Zukunft ihrer Generationen zu gefährden.

Der Vorstoß vor dem EMGR wurde von Medien und Umweltschutzgruppen als "historisch" und "als größte Klimaklage aller Zeiten" bezeichnet. Neben dem Alter der Kläger sind die Größe des Prozesses und die Zahl der angeklagten Länder ungewöhnlich. Aufseiten der gerügten Regierungen würden über 80 Anwälte im Gerichtssaal anwesend sein, teilte eine Sprecherin der Portugiesen mit. Die Kläger würden von lediglich sechs Anwälten vertreten werden.

