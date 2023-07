Kinder-Klimaklage vom Verfassungsgerichtshof zurückgewiesen

Österreichs Kinder medizinisch vernachlässigt? Vehemente Kritik am Gesundheitssystem inklusive den Versorgungsmöglichkeiten, welche das Krankenkassensystem bereitstellt, gab es am Donnerstag bei der Präsentation des ersten Berichts zur Lage der Kinder- und Jugendgesundheit in Wien. Laut Unicef liegt Österreich in einem Ranking von 21 Staaten nur an 14. Stelle, in einer Rangliste der OECD unter 30 Staaten sogar nur auf Platz 27.