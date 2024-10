× Diese spannenden Reisetrends kommen 2025 auf uns zu

Das Buchungsportal Hotels.com hat anhand mehrerer Studien und Meinungsumfragen die wichtigsten Reisetrends für das nächste Jahr zusammengetragen.

Ferien gelten für viele als die schönste Zeit des Jahres. Wir erholen uns vom stressigen Arbeitsalltag, lassen die Seele baumeln und sammeln neue Eindrücke. Aber was ist uns dabei wirklich wichtig?

Eine Analyse von Hotels.com hat genau das untersucht und eine Prognose der wichtigsten Reisetrends für 2025 erstellt. Dafür wurden 25.000 erwachsene Reisende aus 19 Ländern befragt sowie die neuesten Entwicklungen in der Reisebranche berücksichtigt. Ganz egal, ob Sie Ihre Ferien für 2025 bereits geplant haben oder noch auf der Suche nach Inspiration sind – die angesagtesten Urlaubstrends fürs nächste Jahr sollten Sie nicht verpassen!

Foodie-Reisen beliebter denn je

TikTok inspiriert immer mehr Reisende dazu, ihre Urlaubsziele nach lokalen kulinarischen Highlights auszuwählen. Ob die virale Schokolade in Dubai, Ramen in Japan oder Paella in Spanien – die lokale Gastronomie wird zunehmend zum zentralen Thema eines Urlaubs. Auch Besuche auf regionalen Märkten, um sich mit einzigartigen Gewürzen, Süßigkeiten oder anderen Spezialitäten einzudecken, stehen immer häufiger auf dem Programm.

Renaissance der All-inclusive-Angebote

All-inclusive-Resorts erleben ein Comeback. Auch die Generation Z zieht es vermehrt in Hotels, in denen alles inklusive ist. 42 Prozent der Befragten gaben an, dass sie All-inclusive-Resorts als ihren bevorzugten Hoteltyp wählen würden. Besonders beliebt sind dabei Anlagen, die direkt am Strand liegen.

Alternative Destinationen im Trend

Statt in die üblichen, oft überlaufenen Touristenorte zu reisen, entscheiden sich immer mehr Urlauber für weniger bekannte, aber nicht weniger reizvolle Geheimtipps. 2025 liegen sogenannte "zweitrangige" Reiseziele im Trend. Wie wäre es zum Beispiel mit Albanien statt Bali, Chioggia statt Venedig oder Boston statt New York?

Set-Jetting bleibt ein Dauerbrenner

Auch 2025 lassen sich viele Reisende bei der Wahl ihres Reiseziels von ihren Lieblingsserien oder -shows inspirieren. Der Trend des sogenannten "Set-Jetting" ist zwar nicht neu, gewinnt aber weiterhin an Beliebtheit. Zu den einflussreichsten Produktionen zählen Serien wie "Emily in Paris", "The Real Housewives of Dubai", "And Just Like That" in New York sowie Drehorte und Studios der weltbekannten Hits "Game of Thrones" und "Harry Potter".

Auf der Spur von Naturphänomenen

Im April 2024 reisten Hunderttausende in die USA, um die totale Sonnenfinsternis zu bestaunen. Live dabei zu sein, wenn sich ein beeindruckendes Naturphänomen ereignet, wird immer beliebter. Besonders häufig zieht es Reisende zu den Polarlichtern oder geologischen Wundern wie Vulkanen und heißen Quellen. Zudem legen viele Wert darauf, dass ihr Hotel einen erstklassigen Blick auf das Naturereignis bietet.