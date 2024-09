× Hotspots für Foodies: Die besten Märkte aus aller Welt

Von traditionellen Souks bis zu modernen Bauernmärkten – besondere kulinarische Entdeckungsreisen in aller Welt vermitteln die schönsten Märkte weltweit. Aber nicht nur lukullische Genüsse gibt es hier zu entdecken...

Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Selbstgemachtes, Kräuter, Gewürze, Kunsthandwerk oder Antikes – auf Märkten findet man weltweit alles, was das Herz begehrt. Von lebenden Ziegen in Nizwa im Oman über frisch gefangenen Fisch in Malta oder im schwedischen Göteborg bis zu Produkten direkt von Bauern aus der Region in Los Angeles, Seattle oder Adelaide. Kunst und Kultur gibt es zusätzlich auf dem Markt in Portland, Oregon und gleich mehrere Märkte können Kapitäne und Mitfahrer auf einem Hausboot von LeBoat im Elsass anfahren.



Oman

© Getty Images ×

Die alte Hauptstadt von Oman liegt in einer großen Oase, an der Kreuzung der Karawanenwege von Norden nach Süden. Nizwa ist ein Ort mit langer Geschichte und Tradition und auch heute noch ein turbulenter Handelsplatz. Hinter der alten Stadtmauer liegt der Souk, wo einheimische Händler in verschieden Bereichen unterschiedlichste Waren darbieten – von Früchten und Gemüse über Fisch, Fleisch und Gewürze bis hin zu handgefertigten Tonwaren, Kleidung und Silberschmuck.

Tipp: Besucher verkosten auf dem Markt von Nizwa eine große Vielfalt an Datteln und können diese eingeschweißt als Souvenir mit nach Hause nehmen. Omanis verzehren Datteln gerne pur zum Kaffee oder in Tahina und Nüsse gedippt – ein besonderes Geschmackserlebnis!

Elsass-Lothringen

Wer seinen Urlaub auf der schwimmenden Ferienwohnung nicht mit einem Supermarktbesuch beginnen möchte, plant seine Route nach den Markttagen im Hausbootrevier. Eine kulinarische Entdeckungsreise wartet auf dem Canal de la Marne au Rhin von Hesse nach Strasbourg. Der idyllische Wasserweg führt durch malerische Ortschaften mit lebhaften Märkten, die alles feilbieten, um in der Bordküche typische Gerichte von Choucroute Alsacienne bis Coq au vin zu zaubern oder einfach einen Munster-Käse zu einem Glas Cremant an Deck zu genießen.

Los Angeles

© Getty Images ×

Los Angeles ist bekannt für neue Food Trends. Den Original Farmer’s Market in Mid City gibt es seit nunmehr 90 Jahren an der Ecke der Fairfax und Third Street. Bei seiner Eröffnung im Jahr 1934 befand sich dort die Gilmore Ranch, wo ein Dutzend Landwirte und Händler Obst, Gemüse und andere Produkte von ihren Ladeflächen aus verkauften. Heute ist er ein beliebter Hotspot mit fast 100 Gourmet-Lebensmittelläden, Restaurants und Einzelhändlern, viele davon seit Generationen im Familienbesitz.

Noch älter ist der Grand Central Market in Downtown LA, der 1917 als größter und feinster Markt an der Pazifikküste seine Pforten öffnete. 40 Geschäfte sind heute noch unter seinem Dach zu finden.

Malta

© Getty Images ×

Märkte sind der Mittelpunkt des maltesischen Dorflebens, fast in jedem Ort findet wöchentlich ein Markt statt. Die Malteser gehen nicht nur zum Einkaufen zum Markt, sondern auch, um soziale Kontakte zu pflegen und Neuigkeiten von den Nachbarn zu erfahren. Damit ist das bunte Treiben auch für Touristen ein besonderes Schauspiel.

Der wohl berühmteste Fischmarkt Maltas befindet sich in dem kleinen Fischerdorf Marsaxlokk und lockt allsonntäglich zahlreiche Besucher an. Frischer Fisch und Meeresfrüchte in ungeahnter Vielfalt werden teils direkt von den Fischerbooten verkauft.

Südaustralien

In Südaustralien wartet mit dem Adelaide Central Market nicht nur einer der ältesten, sondern auch einer der größten überdachten Lebensmittelmärkte der südlichen Hemisphäre. Genau genommen ist er sogar der größte – mit über 70 Ständen und mehr als acht Millionen Besuchern im Jahr.

Göteborg

1874 erbaut, erinnert das ikonische Gebäude der Fiskekyrkan im schwedischen Göteborg aufgrund der hohen Bögen und des spitzen Dachs an eine Kirche. Auch der Name lässt auf ein Gotteshaus schließen. Jedoch ist es seit jeher ausschließlich ein Pilgerziel für Fischliebhaber und war schon immer die Anlaufstelle für frischen Fisch und schmackhafte Meeresküche. Anfang 2024 öffnete die Fiskekyrkan nach Renovierung wieder ihre Pforten.