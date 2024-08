× Österreich unter Top 5: Das sind die sichersten Reiseländer der Welt

Um eine bevorstehende Reise auch wirklich genießen zu können, ist ein sicheres Umfeld wichtig. Denn nur wer sicher reist, kommt auch erholt zurück. Folgende Länder können Sie bedenkenlos bereisen.

Bei der Entscheidung in welches Land man verreist, wird die Frage nach der Sicherheit immer wichtiger. Der Schweizer Vergleichsrechner für Versicherungen „Hello Safe“ hat erstmals einen Index erstellt, der die Sicherheitslage eines Landes bewertet. Dieser Index wurde auf der Grundlage von 35 Kriterien berechnet, die in folgende fünf Kategorien unterteilt wurden: Auftreten von Naturkatastrophen, Gewalt in der Gesellschaft, Verwicklung in bewaffnete Konflikte, Gesundheitsinfrastruktur und Militarisierung. Die Ergebnisse dürften so manchen überraschen.

Die sichersten Reiseländer der Welt

Unter den zehn sichersten Staaten befinden sich vorwiegend europäische Länder.

Platz 1: Island

© Getty Images ×

Island gilt als das sicherste Reiseland der Welt. Die niedrige Kriminalitätsrate und eine gut funktionierende öffentliche Ordnung machen Island zu einem sicheren Reiseziel. Die isländische Bevölkerung ist bekannt für ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber Touristen, und die allgemeine Infrastruktur ist gut entwickelt und zuverlässig. Zudem ist das Gesundheitssystem hochwertig und leicht zugänglich. Naturgefahren wie Vulkanausbrüche und Wetterextreme werden durch ein effektives Frühwarnsystem überwacht, sodass Reisende in der Regel gut informiert und geschützt sind.

Platz 2: Singapur

© Getty Images ×

Singapur sichert sich den zweiten Platz in der Liste der sichersten Reiseziele. Auch hier herrscht eine niedrige Kriminalitätsrate und es wird großer Wert auf Ordnung und Sauberkeit gelegt. Das öffentliche Verkehrsnetz ist sehr gut ausgebaut und äußerst zuverlässig. Auch die freundliche und hilfsbereite Bevölkerung machen Singapur zu einem der sichersten Reiseziele weltweit.

Platz 3: Dänemark

© Getty Images ×

Dänemark ist das drittsicherste Reiseland der Welt. Hier sind Gewaltverbrechen selten und die allgemeine Sicherheitslage ist sehr stabil. Der hohe Lebensstandard und das starke soziale Sicherheitssystem tragen ebenfalls dazu bei, dass soziale Spannungen gering sind, was sich positiv auf die öffentliche Sicherheit auswirkt. Auch die Freundlichkeit und Offenheit der Bevölkerung wird von den Tourist:innen sehr geschätzt.

Platz 4: Österreich

© Getty Images ×

Auch Österreich ist im Ranking der sichersten Reiseländer ganz vorn dabei. Das erstklassige Gesundheitssystem und die gut ausgebaute Infrastruktur machen das Reisen besonders sicher und komfortabel. Potenzielle Naturgefahren wie Lawinen und Hochwasser werden zudem gut überwacht. Es gibt umfassende Frühwarnsysteme und Sicherheitsvorkehrungen, die das Risiko für Reisende minimieren.

Die unsichersten Länder

Unter den unsichersten Ländern der Welt finden sich zahlreiche Konfliktschauplätze. Als das weltweit unsicherste Land gelten die Philippinen, gefolgt von Kolumbien und Mexiko. Besonders die Naturkatastrophen machen die Philippinen zu einem unsicheren Reiseland. Zwar sind die Philippinen bekannt für die Traumstrände und Inseln, jedoch leider auch für Taifune, Vulkanausbrüche und Erdbeben. Auch aufgrund von politischen Unruhen und Terror-Gefahr sollte man bei einer Reise auf die Philippinen vorsichtig sein.

Am Ende der Rangliste befinden sich auch die Ukraine und Russland, die seit 2022 durch den Konflikt zwischen den beiden Ländern belastet sind.