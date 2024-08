× Erraten Sie nie: Das ist das umweltfreundlichste Land der Welt

Nachhaltige Reisen sind stärker gefragt, denn je und liegen im Trend. Forschende der Yale Universität haben jetzt die erfolgreichsten Länder in puncto Umweltfreundlichkeit ermittelt. Auch Österreich kann überzeugen.

Bei der Suche nach dem passenden Reiseziel werden die Umweltbemühungen eines Landes für Reisende zu einem immer wichtigeren Faktor, denn der Klimawandel wird zu einer ernstzunehmenden Bedrohung. Um zu ermitteln, wie gut Länder weltweit in Sachen Nachhaltigkeit performen, hat die Eliteuniversität Yale den Environmental Performance Index entwickelt. Dieser Index bewertet die ökologische Leistungsbilanz für jedes der 180 untersuchten Länder. Diese reicht von der Eindämmung des Klimawandels und der Luftverschmutzung über die Abfallwirtschaft bis hin zum Schutz der biologischen Vielfalt. Dabei ist dieses Jahr ein überraschendes Ranking entstanden.

Platz 5: Großbritannien

Bei einem umweltfreundlichen Land denkt man wahrscheinlich nicht direkt an Großbritannien, doch das Vereinigte Königreich zählt laut Index zu den nachhaltigsten Reisezielen. Laut der Analyse der Emissionstrends der letzten zehn Jahre konnte Großbritannien, als eines der wenigen Länder, seine Treibhausgasemissionen in dem Maße reduzieren, wie es nötig wäre, um bis 2050 einen Nullwert zu erreichen. Als Reiseziel hat das Land ebenfalls viel zu bieten. Sie können spannende Städte wie London, Liverpool oder auch das malerische Saint Ives erkunden sowie einen der zahlreichen Nationalparks entdecken.

Platz 4: Finnland

Der vierte Platz geht an Finnland. Regelmäßig wird die Republik als eines der glücklichsten Länder der Welt gelistet und auch umwelttechnisch kann das skandinavische Land punkten. Rund 80 Prozent des Landes sind bewaldet und seine Luft und sein Wasser gelten als besonders gut und klar. Im Mittelpunkt der finnischen Naturschutzmaßnahmen steht der Schutz der Biodiversität und empfindlicher Ökosysteme. Wer Helsinki schon gesehen hat, sollte Oulu auf seine Bucket-List setzen. Die Kulturhauptstadt 2026 punktet mit idyllischen Wald- und Seenlandschaften sowie etlichen Wanderwegen.

Platz 3: Deutschland

Wer Wert auf ein umweltfreundliches Reiseland legt, kann getrost in Deutschland urlauben, denn im Ranking schafft es unser Nachbarland auf Platz drei. Die gute Platzierung kommt zustande, da Deutschland in den letzten zehn Jahren die Treibhausgasemissionen um fast ein Fünftel senken konnte und es ein ausgedehntes Netz an Schutzgebieten aufweist.

Platz 2: Luxemburg

Das kleinste Land Europas belegt Platz zwei der umweltfreundlichsten Ländern. Laut der Analyse sind ganze 55 Prozent von Schutzgebieten bedeckt und zudem ist Luxemburg weltweit führend im Abwassermanagement. Der Stadtstaat bietet unberührte Natur und überzeugt mit schönen Wander- und Radwegen sowie der gemütlichen Innenstadt. Vor kurzem wurde Luxemburg auch zur besten Workation-Destination gewählt.

Platz 1: Estland

Die Rangliste der nachhaltigsten Reiseziele führt Estland an. Das kommt unter anderem daher, dass die Treibhausgasemissionen in den letzten zehn Jahren um 40 Prozent reduziert werden konnten und größtenteils saubere Energiequellen genutzt werden. Für Reisende macht die Mischung aus Kultur, Natur, digitaler Innovation und historischem Erbe das Land zu einem der aufregendsten Ziele in Europa und es bietet vor allem im Sommer eine kühle Abwechslung.

Österreich landet auf dem 8. Platz

Auch Österreich zählt zu den Besten und landet auf Platz acht. Wien hat sich verpflichtet, bis 2040 klimaneutral zu werden und fast die Hälfte der Stadtfläche wird von Parks, Gärten oder Kleingärten eingenommen.

Die Top 10 der umweltfreundlichsten Länder

Estland Luxemburg Deutschland Finnland Großbritannien Schweden Norwegen Österreich Schweiz Dänemark

In der Gesamtwertung 2024 belegen die europäischen Länder die ersten 10 Plätze. Allerdings wird hervorgehoben, dass selbst die Spitzenreiter erhebliche Lücken aufweisen und es noch viel Luft nach oben gibt.