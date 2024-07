× Coolcation: In diesen kühlen Reisezielen entfliehen Sie der Sommerhitze

Statt Sommerurlaub im Süden zeichnet sich immer häufiger ein anderer Reisetrend ab. Angesichts der extremen Hitzewellen sind viele Urlauber:innen auf der Suche nach Abkühlung und weichen in den Norden aus.

Immer mehr Tourist:innen meiden die Hitze im Mittelmeerraum und bevorzugen eine sogenannte „Coolcation“. Dieser Trend beschreibt, dass Reisende kühlere und weniger überlaufende Urlaubsziele bevorzugen. Denn wegen Temperaturen um die 40 Grad, Dürren und Waldbränden wird es einigen zu viel. Doch wohin, wenn die Hitze einfach unerträglich wird? Wir verraten die besten Spots für eine kühle Auszeit.

Norwegen

© Getty Images ×

Vor allem die skandinavischen Länder profitieren vom neuen Reisetrend. So konnte Norwegen im Jahr 2023 ein Plus von 22 Prozent bei den Übernachtungen ausländischer Touristen verzeichnen. Aufgrund der abwechslungsreichen Natur und den angenehmen Temperaturen zieht es viele Menschen in das nordeuropäische Land. Dank der milden Sommertemperaturen kann man leichter aktiv sein und die wunderschönen Berge und Fjorde bestaunen.

Finnland

© Getty Images ×

Auch in Finnland ist der Trend der "Coolcation" stark zu spüren. Die Stadt Rovaniemi konnte sogar 29 Prozent mehr Übernachtungen verzeichnen als im Vorjahr. Im Sommer sind die Tage lang und die Temperaturen angenehm. Hier lassen sich die zahlreichen Inseln und Parks erkunden oder man kann einen Ausflug in die nahe finnische Wildnis wagen.

Lettland

© Getty Images ×

Für eine „Coolcation“ sollte man ebenfalls Lettland im Blick haben. Der baltische Staat ist unter anderem auch wegen seiner abwechslungsreichen Natur beliebt. Zum Wandern und Durchatmen ist der Gauja-Nationalpark die perfekte Adresse. Mit seiner kühlen Waldluft und den malerischen Landschaften ist er ein wahres Paradies für Naturliebhaber:innen. Zudem bietet er zahlreiche Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Klettern, Kanufahren und Vogelbeobachtung.

Estland

© Getty Images ×

Auch Lettlands Nachbar Estland eignet sich ideal, um der Hitze zu entfliehen. In der malerischen Hauptstadt Tallinn ist es im Sommer warm, aber nicht zu heiß. So lässt sich eine Erkundungstour durch die mittelalterliche Altstadt wunderbar genießen. Diese gehört seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Island

© Getty Images ×

Auf dieser Liste darf Island natürlich nicht fehlen. Der nordische Inselstaat ist perfekt für Outdoor-Enthusiast:innen, die Gletscher und Wasserfälle erkunden möchten. Selbst in den Sommermonaten herrschen hier oft Temperaturen um maximal 13 Grad. Am besten erkunden Sie die Insel per Auto und erleben einen unvergesslichen Roadtrip.

Schottland

© Urlaubspiraten ×

Mit Durchschnittstemperaturen von 14-23 Grad ist Schottland eine angenehme „Coolcation“-Destination, die auch von Massentourismus weitestgehend verschont bleibt. Die Gegend verspricht Natur pur und bietet einsame Seen und geschützte Buchten. Neben den vielseitigen Highlights des schottischen Festlandes gibt es natürlich auch noch die Inseln, die Stille und die Möglichkeit, einmal komplett vom Alltag abzuschalten, bieten.