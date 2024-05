× Lieber meiden: Diese europäischen Urlaubsziele sind extrem überfüllt

Sie wollen im Sommerurlaub überfüllte Städte und Strände meiden? Dann sollten Sie bei Ihrer Urlaubsplanung folgende Destinationen im Blick haben, denn neu erhobene Zahlen zeigen, welche beliebten Ferienregionen in Europa am stärksten besucht werden.

Europa hat viele Traumdestinationen für einen erholsamen Urlaub zu bieten. Doch einige dieser Orte sollten sich Reisende aufgrund der Touristenmassen jedoch lieber zweimal überlegen. Zuletzt hatte es sogar auf den Balearen und den Kanaren Proteste von Einheimischen gegen die Touristenflut gegeben. Doch besonders in einem europäischen Land ist der Massentourismus so groß wie in keinem anderen.

Griechische Inseln sind am stärksten von Massentourismus betroffen

© Getty Images ×

Neu erhobene Zahlen zeigen jetzt, dass der Massentourismus in der europäischen Union nirgends größer ist als in der südlichen Ägäis in Griechenland. Im Jahr 2022 kamen in der Region mit Inseln wie Santorini und Mykonos im Durchschnitt 110 Übernachtungen auf eine:n Einwohner:in. Das teilte das deutsche Statistische Bundesamt auf Basis von Eurostat-Daten mit. Auf den Ionischen Inseln wie Korfu waren es 81 Übernachtungen pro Person, während die kroatische Adriaküste auf 66 Übernachtungen kam.

Kanarische Inseln sind das meistbesuchte Reiseziel

© Getty Images ×

Auch auf den kanarischen Inseln müssen Sie mit Menschenmassen und langen Warteschlangen vor Sehenswürdigkeiten rechnen. Ein ruhiges Plätzchen zum Entspannen finden, wird hier nämlich schwierig. Gemessen an absoluten Zahlen sind die kanarischen Inseln das meistbesuchte Reiseziel in der europäischen Union. Im Jahr 2022 wurden dort sogar über 89 Millionen Übernachtungen gezählt, damit übernachteten pro Tag etwa 245.000 Menschen auf einer der Inseln. Diese Touristenflut wurde jetzt auch den Einheimischen zu viel, sodass sie zu einem Hungerstreik aufriefen. Wiederum demonstrierten ca. 55.000 Inselbewohner:innen gegen den ausufernden Tourismus.

Folgende Regionen sind ebenfalls überfüllt

Auch die kroatische Adriaküste ist mit 85 Millionen Übernachtungen vom Massentourismus betroffen. Zum Leidwesen der Einheimischen drängen sich hier viele Urlauber:innen durch die Straßen und Strände. Der Großraum Paris zählt mit rund 80,4 Millionen Übernachtungen ebenfalls zu den überfülltesten europäischen Regionen. Dennoch ist der Tourismus für viele Staaten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. EU-weit den größten Anteil an der Bruttowertschöpfung hatte das Gastgewerbe 2022 in Griechenland mit 7,1 Prozent, gefolgt von Kroatien, Portugal und Spanien.

Planen Sie Ihren nächsten Urlaub daher weise und überlegen Sie sich gut, ob Sie die überfüllten Regionen besuchen möchten oder vielleicht doch auf weniger bekannte, aber genauso schöne Alternativen ausweichen.