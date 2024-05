× Nicht Spanien oder Italien: Das begehrteste Urlaubsland der Welt

Bei der Frage nach dem perfekten Urlaubsland stehen für viele Italien, Spanien oder Kroatien an der Spitze. Doch das Rennen um das beliebteste Urlaubsziel kann ein ganz anderes Land für sich entscheiden.

Strände, Städte, Kultur, Essen – es gibt viele Faktoren, die Einfluss darauf haben, wie begehrt ein Urlaubsland ist. Für manche stehen Kultur und die Architektur der Städte im Vordergrund, für andere ist die Landschaft der entscheidende Faktor. Das britische Reisemagazin "Condé Nast Traveller" berücksichtigte diese Kriterien und kürte jetzt das beliebteste Reiseziel, wo für jede:n etwas dabei ist.

In diesem Land kommt jeder auf seine Kosten

Ganz egal ob Städtetrip, Strandurlaub oder Partyurlaub. In Frankreich hat man alles, was man im Urlaub braucht. Von den romantischen Pariser Straßen bis hin zu den charmanten Küstenorten in der Normandie. Das Land ist tatsächlich unglaublich vielseitig und bietet für einen Urlaub eine Riesenauswahl an fantastischen Reisezielen. Zudem ist Frankreich auf dem besten Weg, das meistbesuchte Land der Welt zu werden. Laut „Global Data“ erwartet Frankreich spätestens 2025 über 93 Millionen Gäste! Auch die olympischen Sommerspiele 2024 tragen dazu bei, dass das Land bei vielen Menschen auf der Reiseliste steht.

Paris verliert an Exklusivität

Vor allem Reisende aus Übersee konzentrierten sich bisher ausschließlich auf die französische Hauptstadt und besuchten keine anderen Regionen. Doch es macht sich ein neuer Reisetrend bemerkbar. Laut der Tourismusagentur "Atout France" seien etwa Gäste aus den USA zunehmend bereit, einen Teil ihrer Zeit in Paris zu opfern, um sich außerhalb der Hauptstadt auf den Weg zu machen. Hier zählen die Region Bordeaux, das Elsass, Burgund und das Loiretal als Favoriten auf dem Festland.

So vielseitig ist Frankreich

Frankreich außerhalb von Paris zu erkunden, lohnt sich, denn das westeuropäische Land zwischen Mittelmeer und Atlantik hat Städte mit faszinierender Kultur und Architektur, romantische Landschaften mit Seen, Flüssen und Bergen und wunderschöne Strände zu bieten. Ob Sie per Roadtrip durch Frankreich reisen oder sich am Meer in Südfrankreich entspannen möchten: In diesem Land ist alles möglich!