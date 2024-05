× Die heißesten Reisetrends für den Sommerurlaub 2024

Das Online-Reiseportal Urlaubspiraten veröffentlicht anhand einer Umfrage die überraschenden Reisetrends für diesen Sommer.

Bald ist es endlich so weit und wir verabschieden uns in den wohlverdienten Sommerurlaub. Doch wohin soll die Reise gehen? Wo ist der Urlaub besonders günstig und welches Land überrascht mit einer ungewöhnlich großen Nachfrage? Ob ans Meer, an den See oder in eine große Metropole: Der Sommer 2024 lockt mit einzigartigen Urlaubserlebnissen.

Strandurlaub im Süden

© Getty Images ×

Wenig überraschend zieht es die meisten Befragten in den Urlaub in Europa (64 Prozent). Vor allem Strandurlaub steht dabei hoch im Kurs (57 Prozent). Die Mehrheit verreist für einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen (59 Prozent). Laut den Reiseexperten von Urlaubspiraten zieht es die meisten an die mediterranen Küsten und idyllischen Seen von Italien, Frankreich und der Costa Brava.

Tunesien statt Ägypten und Türkei

Tunesien © Getty Images ×

Sehr überraschend hingegen ist der Anstieg von Buchungen für einen Sommerurlaub in Tunesien. Vor allem All-inklusive-Angebote stehen hier hoch im Kurs und locken Reisende mit hervorragenden Alternativen zu Ägypten oder der Türkei. Auch etwas günstiger soll ein Urlaub hier sein.

Fernreisetrends

Thailand © Getty Images ×

Die Sommerferien nutzen viele natürlich auch, um etwas weiter wegzufahren. Exotische Fernreiseziele wie die Malediven, Bali und die Ostküste Thailands erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Japan und Korea sind nach der langen Pandemiepause ebenfalls wieder bei vielen Reisenden sehr gefragt. Dank sinkender Flugpreise nach Asien sind diese Traumziele im Sommer 2024 besonders attraktiv. Dies spiegelt auch die Ergebnisse der aktuellen Umfrage wider: 35 Prozent der Befragten gaben an, in diesem Jahr den Sommerurlaub in Asien verbringen zu wollen.

Urlaub in der "Nachsaison"

Kreta © Getty Images ×

Für alle die ihren Sommerurlaub etwas hinauszögern müssen oder wollen, lockt auch die Nachsaison mit attraktiven Angeboten. Laut dem Online-Reiseportal sind die Preise für die Reisezeit ab Mitte September zwar derzeit noch hoch. Für Spätsommer und Herbst werden jedoch vor allem auf Kreta und Rhodos bis in den November fallende Preise erwartet.