Ranking: Die besten All-inclusive-Hotels in Europa

Tripadvisor hat sich die Bewertungen seiner Community angesehen und daraus die Top-25-All-inclusive-Hotels in Europa gekürt.

Ankommen, im Liegestuhl zurücklehnen und sich um gar nichts kümmern müssen: Das versprechen All-inclusive-Aufenthalte. Welche Resorts sich besonders hervortun, darüber haben die Userinnen und User von Tripadvisor mit ihren Bewertungen abgestimmt. Jedes Jahr kürt die Reise-Webseite auf Basis von Millionen Bewertungen die Liste der besten All-inclusive-Resorts der Welt. Wir nehmen die Gewinner der europaweiten Resorts unter die Lupe.

In welchen Hotels gibt es die besten Rundum-Sorglos-Pakete?

Bei einem Blick auf die europäische Top 25 fällt schnell auf, dass sowohl die Türkei als auch Griechenland und Spanien sehr oft vertreten sind. Alle drei Länder belegen jeweils 5 Plätze im Tripadvisor-Ranking. Auf Platz eins landet dieses Jahr die türkische All-inclusive-Anlage Voyage Belek Golf und Spa.

Die Top 25 der besten All-inclusive-Hotels in Europa

Voyage Belek Golf and Spa, Belek, Türkei Rixos Premium, Belek, Türkei Ikos Aria, Kos, Griechenland Ikos Oceania, Nea Moudania, Griechenland Iberostar Royal Andalus, Novo Sancti Petri, Spanien Iberostar Selection Anthelia, Teneriffa, Spanien Ikos Dassia, Korfu, Griechenland TUI BLUE Barut Andiz, Side, Türkei Lujo Hotel Bodrum, Guvercinlik, Türkei Ikos Olivia, Gerakini, Griechenland Nirvana Mediterranean Excellence, Beldibi, Türkei Cactus Royal Spa & Resort, Kreta, Griechenland Iberostar Selection Fuerteventura Palace, Fuerteventura, Spanien Iberostar Selection Jardin del Sol Suites, Mallorca, Spanien Iberostar Pinos Park, Mallorca, Spanien Club Med Palmyre Atlantique, La Palmyre-Les Mathes, Frankreich Relais Masseria Le Cesine CDS Hotels, Vernole, Italien ADLER Spa Resort THERMAE, Bagno Vignoni, Italien Club Med Val d’Isère French Alps, Val d’Isère, Frankreich Club Med Vittel Ermitage, Vittel, Frankreich Louis Phaethon Beach, Geroskipou, Zypern Iberostar Bellevue, Becici, Montenegro 3HB Guaraná, Olhos de Agua, Portugal Sol Luna Bay All Inclusive, Obzor, Bulgarien Leonardo Cypria Bay Hotel, Geroskipou, Zypern

Die drei beliebtesten All-inclusive-Hotels in Europa

Platz 1: Voyage Belek Golf and Spa, Belek, Türkei

Der Gewinner des diesjährigen Tripadvisor-Rankings befindet sich in Belek in der Türkei. Das Voyage Belek Golf and Spa Resort überzeugt mit modernen Zimmern in atemberaubenden architektonischem Design. Neben zwei Hauptrestaurants gibt es auch noch 7 À-la-carte-Restaurants, eine Patisserie, ein Kinderrestaurant, 15 Konzept-Bars und einen Obststand. Kinder überzeugt ein Abenteuerpark und einen Mini-Aquapark. Auch Erwachsene haben die Qual der Wahl und können sich bei Sportarten wie Aerobic, Badminton, Darts, Bogenschießen, Beachvolleyball, Tennis etc. austoben. Die Anlage liegt 45 Kilometer vom Stadtzentrum von Antalya und 35 Kilometer vom Flughafen entfernt.

Platz 2: Rixos Premium Belek, Belek, Türkei

Auf Platz zwei befindet sich ebenfalls ein Resort in Belek. Das Rixos Hotel Premium befindet sich an der Mittelmeerküste und erstreckt sich über 40,5 Hektar am Sandstrand entlang. In den insgesamt acht Restaurants bekommt man nicht nur türkische Spezialitäten, sondern auch vor Ort gefangenen Meeresfrüchte und familienfreundliche Gerichte. Hinzu kommen zertifizierte Spas und Wellnesszentren, mehrere Pools, Fitnessstudios, Kinderclubs, Einkaufszentren vor Ort und stilvolle Innen- und Außenbereiche. Das Rixos Premium Belek liegt 50 Kilometer vom Stadtzentrum von Antalya und 40 Kilometer vom Flughafen in Antalya entfernt.

Platz 3: Ikos Aria, Kos, Griechenland

Den dritten Platz im Ranking belegt das 5-Sterne-Resort Ikos Aria. Das Luxus-Hotel erstreckt sich auf 20 Hektar an der Südwestküste der Insel Kos. Die Anlage verfügt über insgesamt 370 Suiten, Zimmer und Bungalows, einige davon liegen direkt am Strand. Außerdem gibt es sieben À-la-carte-Restaurants und ein Buffetrestaurant. Neben diversen Bars und mehreren Innen- und Außenpools bietet das Hotel für Kinder als auch für Erwachsene eine Vielzahl an Aktivitäten sowie eine umfangreiche Kinderbetreuung an.