Gekürt! Das sind die besten Hotels der Welt

Im Rahmen ihrer "Travellers' Choice Awards" kürt die Reise-Plattform TripAdvisor anhand der Bewertungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer die besten Hotels des Jahres 2024. Überraschend: In den Top-Ten ist kein einziges europäisches Hotel zu finden.

Ein traumhaftes Ambiente, zuvorkommendes Personal, blitzblanke Zimmer und hervorragendes Essen: Diese Kriterien müssen die besten Hotels der Welt erfüllen. Wer sich für ein solches Hotel entscheidet, greift gerne auf Onlinebewertungen zurück. Mit mehr als einer Milliarde Bewertungen von rund acht Millionen Hotels, Restaurants und Reisezielen gehört TripAdvisor dabei zu den größten Bewertungsportalen im Tourismusbereich. Die Bewertungsplattform kürt im Rahmen ihrer "Travellers' Choice Awards" jedes Jahr die besten Hotels der Welt, basierend auf den Bewertungen ihrer Community.

Das sind die Top-10 beliebtesten Hotels des Jahres

Was bei dem Ranking auffällt: Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren taucht kein einziges europäisches Hotel in den Top-10 auf. Das erste Resort, das Tripadvisor zu Europa zählt, schafft es auf Rang 12. Dabei handelt es sich um das Voyage Belek Golf and Spa in der Türkei. Wir nehmen die besten zehn unter die Lupe:

Platz 10: Sofitel Mexico City Reforma, Mexiko-Stadt (Mexiko)

Das Sofitel Mexico City Reforma hebt sich als eine Luxus-Oase inmitten der Stadt hervor und erhält von seinen Gästen Bestnoten für seine zeitgemäß gestalteten Zimmer, die großzügigen Platz bieten und gleichzeitig beeindruckende Ausblicke auf die Stadt gewähren. Dank seiner erstklassigen Lage ermöglicht das Hotel einen nahtlosen Zugang zu den lokalen Sehenswürdigkeiten und Restaurants, was in den Bewertungen auf Tripadvisor besonders betont wird. Die Gesamtatmosphäre strahlt moderne Eleganz aus, und das aufmerksame Personal sorgt für unvergessliche Erlebnisse.

Platz 9: Padma Resort Ubud, Bali (Indonesien)

Das Padma Resort Ubud befindet sich in einer ruhigen und malerischen Umgebung und wird für seine gepflegten und geräumigen Zimmer mit atemberaubender Aussicht gelobt. Gäste betonen in ihren Bewertungen auf Tripadvisor die vielfältigen Annehmlichkeiten des Resorts, wie den beheizten Infinity-Pool und das luxuriöse Spa. Auch der Service des Personals erhält hohe Anerkennung. Die Meinungen der Gäste zum Preis-Leistungs-Verhältnis sind geteilt, wobei einige das Resort im Vergleich zu anderen Hotels auf Bali als zu teuer empfinden, während andere den Preis für angemessen halten.

Platz 8: Secrets Akumal Riviera Maya, Akumal (Mexiko)

Das Secrets Akumal Riviera Maya wird für seine lebendige Atmosphäre und das vielfältige Unterhaltungsangebot gelobt. Die Gäste lieben den erstklassigen Service im Hotel und seine Lage.

Platz 7: La Siesta Classic Ma May, Hanoi (Vietnam)

Das La Siesta Classic Ma May bekommt tolle Kritiken für seine tadellose Sauberkeit und die geräumigen Zimmer, die einen komfortablen Aufenthalt garantieren. Viele Gäste loben auch die Nähe des Hotels zu den vielen Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Besonders beeindruckend finden die Nutzer von Tripadvisor das Preis-Leistungs-Verhältnis und die vielfältigen Annehmlichkeiten des Hotels, darunter eine Rooftopbar und ein Spa.

Platz 6: Emerald Maldives Resort & Spa, Fasmendhoo (Malediven)

Eingebettet in eine ruhige Lagune, besticht das Emerald Maldives Resort & Spa seine Gäste mit einer perfekten Mischung aus luxuriösen Annehmlichkeiten und atemberaubenden Aussichten auf den Indischen Ozean. Die Nutzer von Tripadvisor loben die geräumigen Villen und betonen die außergewöhnliche Sauberkeit des Resorts.

Platz 5: Iberostar Grand Packard, Havanna (Kuba)

Das Iberostar Grand Packard ist für sein stilvolles Ambiente und seinen raffinierten Charme bekannt und verfügt über eine elegante Dekoration, die bei den Gästen großen Anklang findet. Das Hotel befindet sich in der Nähe der Altstadt und bietet einen traumhaften Meerblick sowie einfachen Zugang zu den kulturellen Höhepunkten Havannas. Die Gäste loben auch die sauberen und geräumigen Zimmer sowie das stets aufmerksame Personal.

Platz 4: Adiwana Suweta, Bali (Indonesien)

Das Adiwana Suweta liegt an einem ruhigen Ort in der Nähe des Zentrums von Ubud und überzeugt seine Gäste vor allem mit der Sauberkeit. Der Service des Hotels wird für seine Herzlichkeit und Professionalität gelobt.

Platz 3: La Siesta Hoi An Resort & Spa, Hoi An (Vietnam)

Das La Siesta Hoi An Resort & Spa bietet seinen Gästen einen ruhigen Rückzugsort, der traditionellen Charme mit modernem Luxus vereint. Die Annehmlichkeiten des Resorts, darunter mehrere Pools und malerische Anlagen, sowie die makellosen und geräumigen Zimmer verdienen laut den Kommentaren auf Tripadvisor sowohl in Bezug auf Sauberkeit als auch Komfort hohe Noten. Zudem bietet das Hotel ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Platz 2: Oblu Select Lobigili, Malé (Malediven)

Letztes Jahr war das Hotel noch nicht in den Top Ten vertreten, doch 2024 erreicht das Oblu Select Lobigili sogar den zweiten Platz. Das Resort erhält von seinen Gästen großes Lob für seine luxuriösen Zimmer. Die Reisenden betonen in ihren Kommentaren die makellose Sauberkeit sowohl der Zimmer als auch der öffentlichen Bereiche sowie die atemberaubende Lage am Indischen Ozean. Auch das Ambiente und das Personal werden hochgelobt.

Platz 1: Hotel Colline de France, Gramado (Brasilien)

An der Spitze steht das brasilianische Hotel Colline de France – ein Boutique-Hotel, das für seinen persönlichen Service und französische Eleganz mitten in der Bergstadt Gramado bekannt ist. Die Gäste überschütten das Hotel mit Lobeshymnen in ihren Tripadvisor-Kommentaren. Mit mehr als 4000 Fünf-Sterne-Bewertungen landet das Hotel zum dritten Mal in Folge in den Top 5 des Rankings, diesmal ganz oben.