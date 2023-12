× Günstig auf die Malediven: So sparen Sie beim Traumurlaub

Wer paradiesische Postkartenkulissen schätzt, hat bestimmt schon an die Malediven als potenzielles Urlaubsziel gedacht – und den Gedanken beim Blick auf den Reisepreis gleich wieder verworfen. Doch wir verraten erschwingliche Angebote für das Traumziel.

Die Malediven im Indischen Ozean gelten noch immer als paradiesisches, dennoch sehr teures Reiseziel. Dabei gibt es tolle Sparmöglichkeiten und Schnäppchen-Pakete, die eine Reise in den Inselarchipel durchaus erschwinglich machen – zum Beispiel besonders früh buchen, zur Nebensaison reisen oder bestimmte Zimmerkategorien wählen.

Kuramathi Maldives

Auf Kuramathi, ­einer der größten touristischen Inseln der Malediven, sind Abwechslung und Aben­teuer geboten: 19 verschiedene Bars und Restaurants, unzählige Wassersportmöglichkeiten, ein eigenes Eco Center, Kids Club und vieles mehr erwarten Paare, Freunde und Familien.

Angebot: Mit Frühbucherrabatt ist eine Woche im Mai 2024 in der Beach Villa inklusive Vollpension und Flug bereits ab 1.744 Euro pro Person buchbar. Zum Vergleich liegt der Preis fürs gleiche Paket in den Osterferien bei 2.784 Euro. www.kuramathi.com; tui.com

Velassaru Maldives

Velassaru gilt mit einem traumhaft weißen Sand und der türkisfarbenen Lagune als eine der schönsten Inseln im Süd-Malé-Atoll, nur 25 Speed-Boat-Minuten vom Flughafen Malé entfernt. Als Small Luxury Hotel of the World überzeugt das Resort vor allem mit stilvoller Lässigkeit. Highlights sind der große Infinity-Pool, die morgendlichen Yogaeinheiten zum Sonnenaufgang oder die gastronomischen Angebote wie die Chill Bar und das Restaurant Sand. Hier genießen Gäste die köstlichen Grillgerichte oder Pan-Indian Ocean Spezialitäten direkt am Strand.

Angebot: Mit Frühbucherrabatt sind zur Low Season im Mai 2024 sieben Nächte im Deluxe Bungalow mit Frühstück und Flug pro Person ab 1.699 Euro buchbar. Im März zahlt man 2.639 Euro. www.dertour.de; www.velassaru.com

Dhigali Maldives

Dhigali überzeugt nicht nur optisch mit der Kombination aus Zen-inspirierter Architektur und zeitgenössisch minimalistischem Design inmitten grüner Inselnatur, sondern auch durch ein Premium All-Inclusive Konzept, das von Ankunft bis Abfahrt eine Vielzahl an Leistungen beinhaltet.

Angebot: Mit Frühbucherrabatt ist eine Woche mit Premium All-Inclusive im Mai 2024 in einem Beach Bungalow mit Flug ab 3.433 Euro buchbar. In den Osterferien kostet das gleiche Paket mindestens 300 Euro mehr pro Person. www.tui.com

Kandolhu Maldives

Kandolhu im Nord-Ari-Atoll bietet mit nur 30 Villen vor allem Privatsphäre und Exklusivität. Das Refugium für Paare und Honeymooner vereint authentisches Inselleben, entspannten Luxus und einen herausragend persönlichen Service. Das hauseigene Korallenriff begeistert als eines der besten im gesamten Inselstaat, zudem finden Taucher erstklassige Spots ganz in der Nähe. Und kulinarisch glänzt Kandolhu durch fünf erstklassige Restaurants mit einem der größten À-la-Carte-Angebote pro Gast im gesamten Inselarchipel.

Angebot: Zur Low Season im Mai 2024 sind sieben Nächte in einer Beach Villa mit Frühstück und Flug pro Person ab 3.019 Euro buchbar, zwei Monate früher im März läge der Preis bei 1.000 Euro mehr. www.dertour.de; kandolhu.com

Kurumba

Der Pionier unter den Maledivenresorts im Nord-Malé-Atoll zeichnet sich durch eine stolze Geschichte, eine charismatische Persönlichkeit und ein Rundum-Malediven-Erlebnis aus. Wassersport, eine atemberaubende Inselkulisse oder die kulinarischen Genüsse in insgesamt acht Restaurants und vier Bars sorgen für unvergessliche Urlaubserinnerungen. Im Majaa Kids Club sind Kinder von vier bis zwölf Jahren herzlich willkommen. Vor allem Familien schätzen die kurze Anreise von nur zehn Bootsminuten vom Internationalen Flughafen.

Angebot: Auch mit längeren Aufenthalten lässt sich sparen – Kurumba bietet einen Long Term Stay von mindestens sechs Nächten, der verschiedene Leistungen inkludiert. So ist zum Beispiel täglicher Wäscheservice im Reisepreis enthalten, genau wie Early Check-In (nach Verfügbarkeit) und ein 30-minütiges Fotoshooting mit einem Bild gratis.

www.kurumba.com