× Urbane Asien-Vibes & moderne Vielfalt

Kuala Lumpur – pulsierende Hauptstadt von Malaysia. Wo mächtige Wolkenkratzer auf goldene Königspaläste treffen, und wo an jeder Ecke köstliches Streetfood lockt. Die ReiseLust24 und Turkish Airlines zeigen dir die Top 10 der faszinierenden City.

© Credit Unsplash ×

Turkish Airlines fliegt 14-mal pro Woche nach Kuala Lumpur. Von Österreich aus gibt es täglich Anschlussflüge ab Wien und Salzburg nach Istanbul. Von dort aus geht’s dann in die Hauptstadt von Malaysia.

An Bord sind Komfort und kulinarische Hochgenüsse garantiert: die Economy Class von Turkish Airlines hat das beste Catering weltweit und die besten Sitze in Europa! Das bescheinigen die heurigen Skytrax-Awards, die als Oscars der Luftfahrtindustrie gelten.

Wir haben für dich die Top 10 Highlights in Kuala Lumpur, die du auf keinen Fall verpassen darfst.

© Turkish Airlines ×

1.) Die Petronas Twin Towers



Die majestätischen 451,9 Meter hohen Petronas Twin Towers sind das weltbekannte Wahrzeichen Malaysias. Diese glänzende Struktur aus Stahl und Glas beherbergt ein Einkaufszentrum, Sterne-Hotels, einen Park, ein Kongresszentrum und ist das Herzstück des Kuala Lumpur City Centres (KLCC). Der Höhepunkt eines Besuchs der Zwillingstürme sind die Skybridge im 41. Stockwerk und das Aussichtsdeck in der 86. Etage.

2.) Der KL Tower



Der KL Tower ist eines der bekanntesten und markantesten Wahrzeichen des Landes. Der Telekommunikationsturm ist einer der höchsten seiner Art. Besucher genießen einen herrlichen Blick über KL aus einer schwindelerregenden Höhe von 421 Metern. Zu den Attraktionen des Turms gehören das Sky Deck, die Sky Box, Atmosphere360°, ein Bankettsaal, ein XD-Theater, ein Mini-Zoo, das KL Upside Down House und vieles mehr.

© Tourism Malaysia ×

3.) Chinatown/ Petaling Street



Kuala Lumpurs Chinatown ist eine belebte und bunte Straße mit Geschäften, Restaurants und Straßenständen. Neben dem beliebten Einkaufsviertel Petaling Street finden sich in den umliegenden Gebäuden, Häusern und Tempeln Zeugnisse des baulichen Erbes der Stadt. Dazu gehören das Lee Rubber Building, die Kwong Siew Association, die Old High Street Police Station, der Police Sikh Temple, das Old China Café, die Old Victoria Institution und der Sri Maha Mariamman Temple.

4.) Street Art



Ein Hotspot für Street Art in Kuala Lumpur ist die Kwai Chai Hong, wo Besucher in die goldenen 60er Jahre versetzt werden. Hier wird schnell deutlich, dass die Street Art Malaysias nicht nur bunt ist, sondern vor allem durch ihre interaktiven Elemente besticht – ein spaßiges Highlight für Groß und Klein. Tipp: Die einzelnen Werke sind mit QR-Codes versehen, hinter denen sich interessante Hintergrundinformationen zu der jeweiligen Entstehungsgeschichte verbergen.

© Credit Ash-Edmonds ×

5.) Street Food Märkte



Kuala Lumpur gilt als echtes Paradies für Street-Food-Liebhaber. Die Straßen sind voll von kleinen Verkaufsständen. Im Herzen von KLCC (Kuala Lumpur City Centre) befindet sich der Food Court Tapak Urban Street Dining. Hier servieren mehr als 30 Food Trucks Köstlichkeiten aus Malaysia und der ganzen Welt: von Kokosnuss-Shakes bis hin zu Burgern mit frischen Krabben, Kimchi-Quesadillas oder bunten Frappés.

6.) Istana Negara (Königspalast)

Der Nationalpalast Istana Negara ist die offizielle Residenz des Königs von Malaysia. Der fast 100 Hektar große Palast besticht durch sein traditionelles malaiisches Design mit islamischen Kunstwerken. Der Palast wird von 22 Kuppeln geziert, von denen die größte eine Höhe von 40 Metern erreicht. Die beiden Hauptkuppeln werden im Dunkeln beleuchtet und wechseln je nach Anlass die Farbe.

© ISTANA NEGARA - Credits Tourism Malaysia ×

7.) Central Market

Pasar Seni oder Central Market ist ein bekannter Basar, auf dem eine Vielzahl von Produkten lokaler Künstler und Handwerker angeboten wird. Hier stöbern Besucher zwischen malaiischen, chinesischen oder indischen Souvenirs oder erleben die Sitten und Gebräuche der verschiedenen ethnischen Gruppen aus dem malaysischen Teil Borneos.

8.) Merdeka Square

Der Merdeka-Platz ist der ideale Ausgangspunkt für die Erkundung der historischen Stätten von Kuala Lumpur. Hier wurde am 31. August 1957 die Union Jack zum Zeichen der Unabhängigkeit Malaysias von der Kolonialherrschaft gesenkt. Daher stammt auch der Name Merdeka, was auf Malaiisch „Unabhängigkeit“ bedeutet. An einem 100 Meter hohen Fahnenmast, der als einer der höchsten der Welt gilt, weht heute stolz die malaysische Flagge.

© Tourism Malaysia ×

9.) Der größte Nachtmarkt Malaysias

Ein echter Hotspot für Streetfood-Fans ist der Taman Connaught Night Market. Hier lassen sich auf zwei Kilometern Länge regionale Delikatessen mit ihren kulinarischen Einflüssen aus China, Thailand, Indien und Indonesien verkosten. Tipp: der ideale Ort, um Rojak zu probieren - ein Salat aus Obst und Früchten in einer dunklen Soße aus Fischpaste, Zucker, Chili und Limettensaft.

10.) Die Batu-Höhlen

Diese majestätische Kalksteinformation liegt etwas außerhalb von Kuala Lumpur. In den Felsen befinden sich drei große Höhlen, darunter die Haupthöhle, in der sich ein alter Hindutempel befindet. Tipp: die prächtige und farbenfrohe Treppe mit 272 Stufen, die zur Höhle hinaufführt, ist ein perfektes Fotomotiv.

© Batu Caves - Credit Tourism Malaysia ×

Über Turkish Airlines

Vor 90 Jahren mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet, betreibt das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines aktuell eine Flotte von 435 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) und fliegt in über 120 Länder der Welt – so viel wie keine andere Fluggesellschaft.

Turkish Airlines hat bei den Skytrax World Airline Awards heuer bereits zum achten Mal den Titel "Beste Fluggesellschaft Europas" erhalten. Sie gelten als „Oscars der Luftfahrtindustrie“ und sind das Ergebnis von mehr als 20 Millionen ausgewerteten Feedbacks aus mehr als 100 Ländern.

Ab Österreich gibt es bis zu fünf tägliche Flüge von Wien und Salzburg nach Istanbul, wo der hypermoderne Airport als Drehkreuz in die Welt dient.

