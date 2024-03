Die schönsten Osterziele am Meer

Ostereier, die im Sand und nicht im Gras versteckt sind? Keine schlechte Idee, wie wir finden! Nur ein paar Flugstunden entfernt warten traumhafte Destinationen, die herrliche Frühlingsgefühle bescheren – inklusive Sonne, Meer und Palmenstrand.

Obwohl die Feiertage heuer sehr früh fallen, locken genügend Destinationen bereits mit warmen Temperaturen, strahlend blauem Himmel, glasklarem Meer und ganz viel Kultur. Spanien-Destinationen beispielsweise, wie Ibiza, Mallorca oder die Kanaren. Aber auch Ägypten mit neuen Kultur-Highlights empfiehlt sich als traumhaftes Osterziel. Nachstehend Top-Ziele.

Ibiza

Zu Ostern beginnt auf der Baleareninsel die Saison. © Getty Images ×

Milde Temperaturen und tiefreligiös inspirierte Osterprozessionen gibt’s beispielsweise auf der Baleareninsel Ibiza. In allen Orten finden großartige Prozessionen statt, in Ibiza-Stadt und Santa Eulalia fallen diese besonders spektakulär aus. Rund um die Osterfeiertage erwacht natürlich auch das mediterrane Naturparadies auf Ibiza. Jetzt sind ausgedehnte Wanderungen ein Hit, beispielsweise im Gebiet um die Felsnase von s’Àguila mit tollen Ausblicken auf die malerische Küste. Fashionistas ist der Hippie-Markt in Las Dalias empfohlen, der ganzjährig geöffnet hat.

Mallorca

Der Frühling ist die beste Zeit, um die Balearen zu erwandern. © Getty Images ×

Auf der Nachbarinsel Mallorca gehört Ostern detto zu den wichtigsten Festen, wobei auch hier aufwendige Prozessionen stattfinden. Sehenswerte Prozessionen bieten Llucmajor oder Pollença, wo die Teilnehmer den Kalvarienberg hinaufziehen. Mallorca zur Osterzeit ist natürlich auch ein Fest für die Sinne: Auf die Mandelblüte folgt die Zitrusblüte, allerorts grünt und blüht es jetzt. Tipp: Planen Sie ein oder zwei Wanderungen ein, besonders schön sind die Höhenwanderwege direkt an der Steilküste, zum Beispiel von Cala S’Almunia nach Carló des Mármols. Sie können die Sonneninsel aber auch per Fahrrad erkunden – etwa das Tal der Orangen bei Sóller, wo man ganz gemütlich dahinstrampeln kann.

Ägypten

Osterurlaub am Roten Meer Ägyptens verbringen. © Getty Images ×

Auch eine Reise ans Rote Meer bietet sich zu den Osterfeiertagen an. Die Region rund um Hurghada überzeugt im März und April mit einem angenehm frühsommerlichen Wetter mit durchschnittlichen Temperaturen von rund 20 Grad und 10 Sonnenstunden am Tag.

Fuerteventura

Herrliche Endlosstrände locken zu Ostern auf die Kanareninsel Fuerteventura. © Getty Images ×

Weite Dünenlandschaften, Traumstrände und ideale Badetemperaturen findet man zu Ostern auf der schönen Kanareninsel vor. Die endlosen weißen Sandstrände und das türkisblaue Meer versetzen sofort in frühsommerliche Verzückung. Mit teils sehr starkem Wind und gigantischen Wellen lockt das Eiland auch viele Wind- und Kitesurfer. Und nach dem Wassersport kann man im malerischen Ort Corralejo durch die schmucken kleinen Gassen flanieren, an der Hafenmole den Fischern bei der Arbeit zusehen oder die fangfrischen Meeresbewohner in einem der großartigen Restaurants verspeisen.

Kroatien

Ein Osterspaziergang durch die pittoresken Gassen und Plätze der UNESCO-Stadt Dubrovnik ist ein unvergessliches Erlebnis. © Getty Images ×

Ostern ist auch in Kroatien ein geselliges Fest. In den Küstenregionen und auf den Inseln werden in den Häfen zahlreiche Osterregatten veranstaltet. Jetzt kann man die Schönheit des Landes bei milden Temperaturen entdecken.

Empfehlenswert beispielsweise historische Stätten wie die Basilika in Porec und das Amphitheater in Pula, oder die entzückende Hafenstadt Rovinj mit historischer Altstadt an der Westküste der istrischen Halbinsel. Auch ein Trip in den Süden, nach Dubrovnik, zahlt sich jetzt aus: Bei angenehmen Temperaturen kann man die wunderschöne Altstadt erkunden