× Hotel-Ranking: Das sind die besten Hotels der Welt

Das Reiseportal "50 Best" kürt alljährlich die besten Hotels der Welt. Nun steht das Ranking für 2023 fest. So viel vorweg: Das beste Hotel der Welt ist in einem Nachbarland.

Weltweit gibt es unzählige Top-Hotels die sowohl mit einem einzigartigen Service, als auch mit atemberaubenden Angeboten locken. Hotelexperten aus aller Welt haben zahlreiche Hotels getestet und bewertet, um das allerbeste zu finden. "The World’s 50 Best Hotel 2023" hat die besten Hotels der Welt gerankt und die meisten befinden sich in Europa. Auch das Gewinnerhotel befindet sich nicht unweit von Österreich.

Das beste Hotel der Welt 2023

Das beste Hotel der Welt liegt dieses Jahr in Italien. Umgeben von einer traumhaften Landschaft am Comer See punktet das Passalacqua Hotel bereits zum zweiten Mal in Folge als bestes Hotel der Welt. Die ehemalige Villa aus dem 18. Jahrhundert ist seit zwei Jahren ein beliebtes Fünf-Sterne-Domizil mit einzigartigem Dolce Vita Flair.

© Passalacqua ×

Das Hotel ist in edlem barocken Stil eingerichtet und besteht aus drei Gebäuden, mit insgesamt 24 Zimmern. Goldene Spiegel, Deckenstickereien und Kronleuchter sind ein Teil der Inneneinrichtung. Neben Entspannung am Pool und einem direkten Seezugang bietet das Hotel auch verschiedene Aktivitäten an, wie etwa einen Kurs zur eigenen Eisherstellung. Auch der Garten voller Rosen, Magnolien und Olivenhainen passt zu dem luxuriösen Ambiente.

© Passalacqua ×

Das sind die Top 50 Hotels der Welt 2023

21 Hotels aus Europa erhalten einen Platz unter den Top 50 Hotels. Hier das gesamte Ranking: