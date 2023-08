× Die besten Adressen für einen All-Inclusive Luxusurlaub

We want it all – Pauschalreisen feiern ein großes Comeback und locken jetzt mit einzigartigem Luxus-Programm, bei dem keine Wünsche offen bleiben. Wir zeigen die schönsten Resorts für das perfekte All-inclusive-Glück.

Isla Palenque - Grünes Insel-Paradies

Im Golf von Chiriqui in Panama begrüßt das Isla Palenque Abenteuer:innen auf der Suche nach dem perfekten All-inclusive-Erlebnis mit tropischer Traumkulisse. Das außergewöhnliche Eco-Resort wird von sieben einsamen Stränden umgeben und verspricht eine unvergessliche Auszeit vom Alltag. Zum Aufenthalt gehören neben dem eigenen Casita (Insel-Häuschen) auch drei Gourmet-Mahlzeiten pro Tag, Kochkurse, morgendliche Yogastunden, Tanzworkshops sowie die freie Nutzung von Paddleboards und Kajaks zum Aufenthalt dazu. Geführte Insel-Touren sind ebenfalls inbegriffen.

2 Nächte All-inclusive ab ca. 1.185 Euro

© Hersteller ×

TRS Ibiza - Romantik-Oase

Direkt am Strand von San Antonio auf Ibiza öffnet das luxuriöse All-inclusive Hotel Trs Ibiza seine Türen zu einer luxuriösen Wohlfühl-Oase für Adults Only. Mit dem „The Signature Level“ werden Gäste rundum verwöhnt – nicht nur im Hotel, sondern auch an den schönsten Orten der Insel. Dazu gehört z.B. der Zugang zu exklusiven Restaurants und Events.

Ab ca. 650 Euro/Nacht für 2 Personen inkl. aller Signature Level-Leistungen

© Hersteller ×

Excellence Playa Mujeres - In Pool-Position

Luxus-All-inclusive-Fans mit einem Faible für Wellness begeben sich in das Beach-Resort Excellence Playa Mujeres in Cancún, Mexiko. Sieben Pools und „Lazy Rivers“

erstrecken sich hier durch die schöne Anlage im Garten-Stil und laden zum Baden mit Meer-Blick ein. Mit 11 hauseigenen Restaurants, 12 Bars, 24-Stunden-Zimmer-Service und vielfältigem Spa-Programm kann man hier die Seele baumeln lassen. Aktive Gäste können bei z.B. Tauchkursen oder einer Runde Tennis in die Gänge kommen.

Ab ca. 360 Euro/Nacht, All-inclusive

© Hersteller ×

Constance Moofushi - Karibik-Feeling

Mit einem Wasserflugzeug in Alif Dhaal angekommen, wartet das Traum-Resort Constance Moofushi auf den Malediven seinen Gästen mit atemberaubenden Horizonten und Wasserbungalows im Robinson-Crusoe-Stil auf, die sich entlang eines Stegs weit ins Meer reihen. Die einzigartige All- inclusive-Residenz ist mit ihrem intakten Korallengarten ein echtes Schnorchel- und Tauch-Paradies, aber auch Feinschmecker kommen in den Hotel-Restaurants und Bars auf ihren Geschmack – serviert werden z.B. frische Meeresfrüchte vom Strandgrill. Himmlisch!

Ab ca. 595 Euro/Nacht, All-inclusive