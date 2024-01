× Laut Ranking: Diese Metropolen sind 2024 einen Besuch wert

Das britische Lifestylemagazin "Time Out" hat die besten 50 Städte des Jahres gekürt, die Sie dieses Jahr unbedingt besuchen sollten.

Es gibt unzählige interessante Metropolen weltweit – sich für das nächste Reiseziel zu entscheiden, kann da schwerfallen. Doch ein Anhaltspunkt könnte das aktuelle "Time Out" Ranking sein, das die 50 besten Städte der Welt für das Jahr 2024 gekürt hat.

Für das Ranking befragte "Time Out" mehr als 20.000 Locals auf der ganzen Welt sowie sein Netzwerk aus globalen Autoren und Redakteuren, um die neueste Liste der besten Städte der Welt zu erstellen. Als relevante Kategorien für die Top-Citys wurden in diesem Jahr das Ausgehen, einschließlich Essen und Trinken, Kunst, Kultur und Museen sowie Nachtleben definiert. Insgesamt umfasst die Liste 50 Städte.

10. Porto, Portugal

Porto ist Portugals zweitgrößte Stadt und wird von "Time Out" als Ort gepriesen, an dem man nicht nur gut essen, sondern auch noch besser trinken kann. Zudem wird Porto von der Portugal-Korrespondentin des Magazins als eine der romantischsten Städte bezeichnet. 82 Prozent der Einheimischen sagen, dass es leicht ist, hier Liebe zu finden.

9. Rom, Italien

Ebenso als sehr romantisch gilt Rom. Die italienische Hauptstadt zieht Reisende nicht nur als eine der schönsten Städte der Welt an, sondern auch mit ihrer antiken Geschichte und ihrer exquisiten Küche. Wenig überraschend punktet Rom vor allem mit ihrer Gastronomie.

8. Tokio, Japan

Die Effizienz Tokios ist bereits weit bekannt. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind immer pünktlich und die Metropole gilt als eine der saubersten Städte der Welt. Der Chefredakteur von "Time Out Tokyo" hebt jedoch hervor, dass die wahre Faszination Tokios in seiner Dynamik liegt – diese Stadt bleibt nie gleich, es gibt immer etwas Neues und Innovatives zu entdecken.

7. Liverpool, UK

Liverpool hat Reisenden weitaus mehr zu bieten als nur Beatles-Touren und Fußballspiele. "Liverpool ist einer der besten Orte weltweit, um garantiert Spaß zu haben", so "Time Out!. Und das zu vergleichsweise günstigen Preisen.

6. Mexiko City, Mexiko

Mit einem Museum an jeder Ecke wurde Mexiko-City im Jahr 2023 zur besten Kulturstadt der Welt gekürt. Im neuen Jahr gibt es noch viel mehr davon: Dank dem guten Essen, der Gastfreundschaft und dem pulsierendem Nachtleben locken die Trend-Viertel Reisende aus aller Welt an.

5. Madrid, Spanien

Auch Madrid wird als eine lebendige Stadt beschrieben, die durch ihr aufregendes tägliches Nachtleben, ihre spektakuläre Küche, international renommierte Köche und ihre Kultur beeindruckt. Der Charme Madrids liegt auch in seinen Stadtvierteln, wo alte Geschäfte neben neuen Kunstgalerien und Spezialitätencafés existieren. Die Fülle neuer Hotels unterstreicht den Status der Stadt als eine der besten weltweit.

4. London, Vereinigtes Königreich

Nirgendwo sonst auf der Welt trifft man auf eine so vielfältige und doch seltsam homogene Gruppe von Menschen wie in London. Die Stadt hält regelmäßig den Titel als eine der besten Städte der Welt. Kostenlose Galerien, riesige Parks, kilometerlange Shopping-Straßen und legendäre Pubs machen London einfach einzigartig.

3. Berlin, Deutschland

Berlin ist mehr als seine Nachtclubs, Galerien und der Ruf als europäische Hauptstadt der Coolness. "Die Berliner sind das Herz und die Seele der deutschen Hauptstadt", heißt es laut "Time Out!. Am besten man überzeugt sich selbst davon!

2. Kapstadt, Südafrika

Kapstadt belegt den zweiten Platz in der "Time Out"-Liste. Die Befragten beschreiben die Stadt als "wunderschön", was zweifellos an der atemberaubenden Kombination aus Meer, Stadtvielfalt und spektakulärer Berglandschaft liegt. Das kulturelle Angebot von Kapstadt ist unvergleichbar: Von nächtlichen Museumsabenden bis zu Theater- und Comedy-Veranstaltungen - hier wird Reisenden viel geboten!

1. New York City, USA

New York City landet in dem Ranking an der Spitze. Als Gründe wurden die unzähligen Museen und die blühende Theaterszene der Weltmetropole genannt. Die pulsierende Stadt passt sich ständig an, ist innovativ und überschreitet stets Grenzen. Auch ihr weltweiter Spitzen-Ruf spielt in dem Ranking eine Rolle – die Stadt wurde als der Ort eingestuft, an den Menschen aus aller Welt am liebsten umziehen würden.

Das gesamte Ranking der besten Städte der Welt