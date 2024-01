Österreich auf Platz 8: Die gastfreundlichsten Länder im Ranking

In einem neuen Ranking wurden die gastfreundlichsten Länder Europas gekürt. Auch Österreich ist bei Tourst:innen weit oben vertreten.

Häufig ist es nicht unbedingt der malerische Sonnenuntergang am Strand oder das traditionelle Essen, das uns nach dem Urlaub besonders in Erinnerung bleibt, sondern vielmehr das Gefühl in einem Land herzlich willkommen geheißen zu werden. Auch in Österreich fühlen sich Tourst:innen besonders wohl.

Zu diesem Ergebnis kam nun eine Studie des Ferienportals Holidu. Die Analyse der Reiseexpert:innen basiert auf den 25 beliebtesten Reisezielen Europas und umfasst die Bewertung von sieben Kriterien in Bezug auf Gastfreundschaft: Anzahl der Touristenankünfte, Englischkenntnisse, Familienfreundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Taxiservice-Qualität, Bewertungen der Top-Sehenswürdigkeiten und das Risiko von Taschendiebstählen.

Spanien, Portugal und Türkei sind Spitzenreiter

Spanien geht als Gewinner des Rankings hervor. Mit etwa 72 Millionen Tourist:innen steht Spanien für europäische Gastfreundschaft auf höchstem Niveau. Diese beeindruckende Zahl, die nur von Frankreich (79 Mio. Besucher im Jahr) übertroffen wird, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich Reisende in Spanien ausgesprochen wohl und willkommen fühlen.

Portugal schafft es auf den zweiten Platz und zeichnet sich besonders durch eine hohe Familienfreundlichkeit und guten Taxiservice aus. Obwohl in der Türkei die Englischkenntnisse am tiefsten sind, machen die Türk:innen diesen Umstand mit ihrer großen Hilfsbereitschaft wett und schaffen es somit auf den dritten Platz des Rankings.

Österreich auf Platz 8

Österreich landet in dem Ranking vor Deutschland auf Platz 8. Das Land der Berge punktet in dem Ranking besonders durch das hohe Englisch-Niveau in der Tourismusbranche, sowie einem hervorragendem Taxiservice. Besonders in der Winter- und Sommerzeit gilt die Alpennation auch als familienfreundliches Reiseziel.

Das Ranking der 25 Länder im Überblick

Schweizer sind weniger gastfreundlich

Die Schweiz zeigt sich in der Bewertung der Gastfreundschaft als nicht ganz so zuvorkommend. Ein Blick auf die Hilfsbereitschaft der Schweizer offenbart: Nur etwa 40 Prozent der Befragten haben im letzten Jahr einem Unbekannten geholfen. Selbst die Schweizer Taxifahrer:innen scheinen nicht besonders serviceorientiert zu sein. Sehr herzlich willkommen sind in der Schweiz allerdings Familien mit Kindern. Im Kriterium Familienfreundlichkeit schneidet das Land noch besser ab als Österreich.