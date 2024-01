In diesen europäischen Städten stehen Sie am längsten im Stau

Wie jedes Jahr veröffentlicht der Navigationssystem-Hersteller TomTom auch in diesem Jahr einen Traffic Index, der aufzeigt in welchen Städten die Staugefahr am höchsten ist.

Für das Stau Ranking wurden Daten aus über 600 Millionen Navigationssystemen ausgewertet und insgesamt 387 Städte in 55 Ländern bewertet. Daraus wurde ein weltweites Ranking mit jenen Städten, die am häufigsten von Staus betroffen sind, erstellt. In London ist die Staugefahr am höchsten London ist die am meisten von Stau geplagte Stadt. © Getty Images × Für das Ranking betrachtete man die durchschnittliche Zeit, die für eine Strecke von 10 Kilometern benötigt wurde. Der Rekordhalter für die längste benötigte Zeit ist London mit unglaublichen 37 Minuten und 20 Sekunden. Das bedeutet Platz eins sowohl in Europa als auch weltweit. Dicht gefolgt von Dublin. In der irischen Hauptstadt muss man für die gleiche Strecke 29 Minuten und 30 Sekunden einrechnen. Auf dem dritten Platz liegt Mailand mit 28 Minuten und 50 Sekunden. Lesen Sie auch Die sichersten Airlines der Welt im Ranking Das Hamburger Flugunfallbüro JADEC veröffentlicht alljährlich die Rangliste der sichersten Fluggesellschaften der Welt. Für das Ranking werden die 25 Airlines mit der größten Verkehrsleistung berücksichtigt.

Flugverspätung: Diese Rechte haben Sie bereits nach 2 Stunden Leider sind Flugverspätungen an der Tagesordnung - natürlich immer dann, wenn man es am wenigsten braucht. Was viele nicht wissen ist, dass es nicht nur eine Entschädigung bei größeren Verspätungen gibt, sondern Fluggästen schon nach einigen Stunden umfangreiche Unterstützungsleistungen zustehen.

Diese Städte sollten Sie 2024 besuchen Kunst, Kultur und Kulinarik. Die Reiseprofis von Lonely Planet haben die besten Städte 2024 gekürt. Unter den Gewinnern sind Aufsteiger wie die Kenia-Hauptstadt Nairobi, Geheimtipps wie Mostar in Bosnien & Herzegowina oder Kultur-Juwele wie Montreal. Rückgang in Wien Im europaweiten Vergleich landet unsere Bundeshauptstadt Wien auf dem 22. Platz mit 21 Minuten und 30 Sekunden für eine Strecke von 10 Kilometern. Damit hat sich die Reisezeit im Vergleich zum Vorjahr verkürzt. Die Daten deuten darauf hin, dass die Fahrtzeit um ca. 30 Sekunden gesunken ist. Staufaktor Europa Im globalen Ranking sind europäische Städte weiterhin stark vertreten. Das könnte unter anderem auch an der hohen Dichte an städtischen Entwicklungen sowie dem Verkehrsmanagement in historischen und wirtschaftlichen Zentren liegen. Die Städte wurden ursprünglich nicht für den Autoverkehr gebaut und gelten trotzdem heutzutage als Autostädte. 20 Städte in Europa mit den meisten Verzögerungen London (England): 37min 20s Dublin (Irland): 29min 30s Mailand (Italien): 28min 50s Bukarest (Rumänien): 27min 40s Brüssel (Belgien): 27min Rom (Italien): 26min 30s Bordeaux (Frankreich): 26min 30s Paris (Frankreich): 26min 30s Turin (Italien): 25min 40s Breslau (Polen): 24min 40s Genf (Schweiz): 24min 40s Messina (Italien): 24min 30s Hamburg (Deutschland): 23min 50s Zürich (Schweiz): 23min 30s Manchester (England): 23min 30s Athen (Griechenland): 23min 10s Liverpool (England): 22min 50s Bristol (England): 22min 40s Lodz (Polen): 22min 10s Berlin (Deutschland): 22min