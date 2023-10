Genuss-Herbst in Istrien: Oliven- & Weinstraßen

Spätsommer und Herbst sind perfekt für Europas neues, kulinarisches Trendziel Istrien. Im Oktober und November locken milde Temperaturen und genussvolle Entdeckungen auf Olivenöl- und Weinstraßen.

Rund 2.500 Sonnenstunden im Jahr prägen die Adria-Halbinsel Istrien. Ab Oktober herrscht im pittoresken Hinterland herrliche Ruhe und für Insider ist gerade diese Zeit ideal, um den neuen Adria-Lifestyle und die exquisite Küche zu genießen. Nicht ohne Grund feiern Gault Millau und Michelin die vielfältige Restaurantszene, die eine Fülle regionaler Spezialitäten zur Verfügung hat. Eine junge Winzergarde setzt autochthone Rebsorten zwischen Klassik und Orange-Style gekonnt in Szene und der italienische Olivenöl-Guide Flos Olei kürte Istrien gleich mehrere Jahre hintereinander zur besten Olivenölregion der Welt. Dazu wird es alljährlich im Herbst lebendig in den Eichenwäldern des Mirnatales. Die Trüffelsucher sind mit ihren Hunden unterwegs, um Istriens ganz besonderen Schatz zu erschnüffeln: die überall in der Küche präsenten weißen Trüffeln, die auch mit zahlreichen Festen gefeiert werden.

San Canzian

Idealer Ausgangspunkt für herbstliche Genusstage ist das San Canzian Village & Hotel (www.san-canzian.hr). Am Herd des Restaurants Luciano steht mit Pavo Klaric der „Best Young Chef Kroatiens 2023“, der begehbare Weintresor birgt mehr als 600 Positionen und an der von Star-Designer Boris Ružic gestalteten Cocktailbar werden die raffiniertesten Drinks Istriens gemixt. Großflächige Kunst, Design und Retro-Accessoires verleihen den nur 24 Zimmern und Suiten und den beiden Einzelvillen luxuriösen Unique-Charme inmitten eines mediterranen Gartenparadieses. Ein weiteres Herzstück des behutsam restaurierten Miniatur-Steindorfes San Canzian Village & Hotel ist die Wellness inmitten von Olivengärten. Am weitläufigen Pool werden Winzersekt und Snacks gereicht, unter dem Wasser verbirgt sich ein grottenartiger, ungemein stimmiger Relaxbereich.

© Getty Images Trüffeln, Olivenöl, Naturweine und eine ausgezeichnete Restaurantszene. ×

Weingut Kozlovic

Optischer Ausdruck des neuen Qualitätsanspruches sind allerorts Architektur und Design, wie dies das Weingut Kozlovic (www.kozlovic.hr) im Tal von Momjan eindrucksvoll zum Ausdruck bringt: Die visionäre bauliche Umsetzung des markanten Etikettenlogos lässt den Weinkeller förmlich aus dem Hang herauswachsen.

Kozlovic steht aber nicht nur für extravagante Architektur, sondern auch für vielfach ausgezeichnete Weine. 97 von 100 Punkten beim Decanter World Wine Award in London für den Malvazija Santa Lucia unterstreichen, warum die Top-Weine von Antonella und Gianfranco Kozlovic in Spitzenrestaurants von Hamburg bis New York serviert werden. Verkosten lässt sich das Sortiment am besten direkt am Gut auf der schwebend über die Weingärten gebauten Panoramaterrasse.

© Getty Images Natur-Auszeit in Istrien. ×

Stari Podrum

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Weingut Kozlovic führen Mira Zrnic und ihre Töchter Ingrid und Marinka ein Langasthaus wie aus dem Bilderbuch: Stari Podrum (www.staripodrum.info) bedeutet „der alte Keller“ und ist ein Hort der authentischen istrischen Küche mit bodenständigen Spezialitäten. Vieles ist hausgemacht wie Pasta und Brot, alles Übrige stammt aus der umliegenden Region. Am offenen Feuer der historischen Stube brutzeln die Steaks, die danach mit reichlich Trüffel verfeinert werden. Markenzeichen des Hauses ist der Familystyle, wonach die Gerichte im lichtdurchfluteten, modernen Wintergarten-Bistro am Tisch zum Teilen eingestellt werden. Legendär ist die Maneštra, Klassiker der Saison sind Pilze und nicht zuletzt die weißen Trüffeln. Die nur hier und nur saisonal erhältlichen Zwetschkenknödel von Mirna gelten als Geheimtipp.

© Getty Images Weinberge bei Motovun im Mirna-Tal. ×

Ipsa Olivenöl

Istrien ist in punkto Olivenöl eine Klasse für sich. Italiens Olivenölführer Flos Olei führt 2023 mehr als 50 istrische Betriebe unter den „Top 500“ der Welt. Zu den allerbesten zählt seit Jahren die Familienmanufaktur von Irena und Klaudio Ipša, 98 von 100 Punkten bei Flos Olei sprechen für sich (www.istra.hr/de/gourmet/evoo/olivenbauern/ipsa-fam). Seit kurzem kann man die Öle aus den Sorten Bjelica, Buza, Crnica sowie Leccino, Frantoio und Pendolino sowie die mittlerweile als Naturweine in Kleinstmengen produzierten Malvazija, Pinot Sivi und Santa Elena ihres Sohnes Ivan direkt am Gut in Ipsi (Livade) verkosten. Als Draufgabe gibt’s neben kleinen Imbissen einen malerischen Blick ins Mirnatal. Öle und Weine sind online in A und D erhältlich bei www.delicije.de.