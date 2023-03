× Europas schönste Gärten

Frühlingserwachen. Sobald der Lenz ins Land zieht, werfen sich viele europäische Orte ins herrlichste Blumenkleid. Von der Bodenseeinsel Mainau über die Gartenanlage Keukenhof in den Niederlanden bis zum Meer aus Apfelblüten in Südtirol – hier blüht uns was!

Europa lädt wieder zur großen Blumenschau. Denn der Frühling zeigt sich an einigen Orten von seiner schönsten und allerbuntesten Seite. So findet sich im berühmten Keukenhof in den Niederlanden ein Meer von blühenden Tulpen, im französischen Giverny glaubt man sich in ein Gemälde von Claude Monet versetzt. Die Bodensee-Insel Mainau ist sowieso berühmt für Urlaubsfeeling und Blumenpracht und auch in Südtirol wandert man zwischen zart duftenden Apfelblüten …

Blumeninsel Mainau

Eine traumhafte Blütenpracht findet sich auf der deutschen Insel Mainau: Tulpen, Rosen und Narzissen tauchen die Bodensee-Insel pünktlich in bunte Farben, während exotische Gewächse wie Palmen und Hibiskuspflanzen für Urlaubsfeeling sorgen. Das Bodenseeklima begünstigt das Wachstum verschiedener Pflanzenarten – vom Arboretum mit einem der ältesten Mammutbäume Deutschlands über den italienischen Rosengarten bis hin zu den Mediterran-Terrassen mit Agaven und Passionsblumen.

Giverny

In der französischen Normandie liegt der pittoreske Garten des Malers Claude Monet. Der Wassergarten mit Brücke und der Seerosenteich dienten dem Künstler als häufiges Motiv seiner Malkunst, so z. B. in den Gemälden „Seerosen“ und „Die japanische Brücke“.

Lisse

In den Niederlanden liegt einer der schönsten Parks der Welt: Der Keukenhof bezaubert u.a. mit einem Meer an Tulpen. Kein Wunder, immerhin werden jährlich 4,5 Mio. Tulpenzwiebeln in 100 Variationen von Hand gepflanzt.

Der Name Keukenhof bedeutet zu Deutsch so viel wie Küchengarten und rührt daher, dass das Gelände im 15. Jahrhundert tatsächlich als Kräutergarten der Schlossküche verwendet wurde. Obwohl der Keukenhof jährlich nur sieben Wochen geöffnet ist (heuer von 23. März bis zum 14. Mai), zählt die Gartenanlage rund 1,4 Mio. Besucher pro Saison.

Schenna

Der Tal-Kessel zu Füßen des Ortes Schenna verwandelt sich von Anfang April bis Mitte Mai in ein Meer aus Apfelblüten. Dabei bietet die Südtiroler Gemeinde oberhalb von Meran kilometerweite Aussichten auf die florale Pracht in Weiß-Rosa. Wander- und Radtouren durch die Apfelgärten locken auch hartnäckige Winterschläfer aus der Reserve.

Lago Maggiore

Sie ist in Asien Symbol für Langlebigkeit und Zufriedenheit – im Schweizer Kanton Tessin verkündet die Kamelie offiziell den Frühling. Ab März blüht die exotische Schönheit rund um den Lago Maggiore. Nahezu 1.000 verschiedene Sorten der zarten Blüten finden sich auch im Kamelienpark von Locarno auf beachtlichen 10.000 m2.