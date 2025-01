× Geheimtipp: Deshalb sollten Sie Knoblauch in die Toilette geben

Knoblauch ist vor allem als Zutat für köstliche Gerichte bekannt. Doch wegen seines intensiven Geruchs denken die wenigsten daran, ihn auch als Reinigungsmittel im Haushalt einzusetzen. Dabei kann Knoblauch, insbesondere für ein hygienisch sauberes WC, überraschend effektiv sein.

Hygiene und Sauberkeit sind im Badezimmer und auf dem WC besonders wichtig, denn dort tummeln sich schnell Keime und Bakterien. Neben chemischen Reinigungsmitteln greifen viele auf bewährte Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure zurück. Doch kaum jemand weiß, dass auch Knoblauch im Badezimmer wahre Wunder bewirken kann. Wenn Sie sich den Putz-Frust ersparen möchten, probieren Sie einfach diesen cleveren Trick:

Das bewirkt Knoblauch in der Toilette

© oe24 ×

Knoblauch enthält Allicin, eine Verbindung mit stark desinfizierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Diese natürliche Wirkung lässt sich auch im Haushalt nutzen, insbesondere im Badezimmer. Allicin bekämpft effektiv Bakterien und Pilze, die sich in der Toilette ansiedeln können. Zudem ist Knoblauch eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigungsmitteln, da er biologisch abbaubar und völlig unbedenklich in der Anwendung ist

So funktioniert der Knoblauch-Trick

© Getty Images ×

Schälen Sie eine frische Knoblauchzehe und geben Sie die geschälte Zehe am Abend in die Toilette. Lassen Sie sie dort über Nacht wirken, ohne zu spülen. Während der Nacht entfaltet der Knoblauch seine antibakterielle Kraft, bekämpft Bakterien und reduziert Ablagerungen. Am nächsten Morgen spülen Sie die Toilette wie gewohnt. Wer diesen Vorgang zwei Mal pro Woche wiederholt, kann sich über eine sauberere und hygienischere Toilette freuen.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Knoblauchpaste

Zerdrücken Sie mehrere Knoblauchzehen zu einem feinen Brei und tragen Sie diesen auf die Innenseite der Toilettenschüssel auf. Alternativ können Sie die Schüssel auch direkt mit einer halben Knoblauchzehe einreiben.

Gegen gelbe Flecken

Hacken oder pressen Sie zwei Knoblauchzehen und geben Sie diese in einen Liter kochendes Wasser. Lassen Sie die Mischung 20 Minuten ziehen und gießen Sie sie anschließend in die Toilettenschüssel. Über Nacht einwirken lassen und am Morgen einfach spülen.