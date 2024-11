× Igitt: Dieses Haushaltsgerät haben Sie wahrscheinlich noch nie gereinigt

Voller Bakterien! Diese Textilien waschen wir alle viel zu selten Die Kleidung kommt in die Waschmaschine, die Bettwäsche wird gewechselt und schon ist das Haus wieder sauber? Ganz so schnell geht es nicht, denn einige Textilien werden oft übersehen – und bieten so den idealen Nährboden für Bakterien und Schimmel.