So viel kostet eine Woche Italien-Urlaub 2024

Italien gilt im Sommer als absoluter Reise-Hotspot. Dieses Jahr könnte aber vielen ein böses Erwachen drohen: Denn die Ferien sind um einiges teurer.

Italien, das Land der atemberaubenden Kunst, weltberühmten Küche und abwechslungsreichen Landschaften, ist zweifellos ein Traumziel im Sommer. Die Küsten, Seen und Städte ziehen in der warmen Jahreszeit Millionen von Reisenden an. Auch viele Österreicherinnen und Österreicher zieht es im Sommer nach Italien. Es ist nah, es ist warm, es gibt gutes Essen, das Mittelmeer lockt und es ist nicht zu teuer. Zumindest bisher. Doch auch der Italien-Urlaub kostet Jahr für Jahr mehr. Wie viel eine Woche Urlaub kostet und welche Preise Sie in Italien einkalkulieren müssen, verraten wir Ihnen in der folgenden Preisübersicht.

So viel kostet ein Italien-Urlaub

Italien-Fans droht im Jahr 2024 eine böse Überraschung. Denn nach dem Trip ins Stiefelland, könnte das Bankkonto leerer sein, als erhofft. Besonders teuer sind dieses Jahr die Strand-Liegen und Flugpreise. Zudem gehen immer mehr Regionen gegen den Massentourismus vor und verlangen Eintritt, Inselgebühren oder verhängen Beschränkungen.

Um den Massentourismus einzudämmen verlangt Venedig Eintrittspreise © Getty Images ×

Laut dem Reiseführer "Tourlane" kostet ein Urlaub in Italien demnach im Durchschnitt 1568 Euro pro Woche ohne Flüge. Pro Tag kommt das auf Reisekosten von ungefähr 224 Euro pro Person. In dem Preis inkludiert ist die Übernachtung in einem 4*-Hotel, das Essen in lokalen Restaurants, die Anmietung eines Kleinwagens und die Teilnahme an den beliebtesten Aktivitäten. Eine Woche Italien-Urlaub ist demnach deutlich teurer als Ferien in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Kroatien.

So sparen Sie beim Italien-Urlaub

Etwas günstiger wird der Italien-Urlaub wenn man in 2*- bis 3*-Sterne Hotels eincheckt, nur eine Mahlzeit pro Tag auswärts isst und auf öffentliche Verkehrsmittel sowie kostenlose Aktivitäten setzt. Macht man diese Abstriche kommt man auf ein Budget von etwa 108 Euro pro Tag.

Die Kosten für eine Luxusreise beginnen jedoch bei mindestens 429 Euro pro Person und Tag, mit Aufenthalt in 5*-Hotels, täglichen 3-Gänge-Restaurantmahlzeiten, Anmietung eines großen Fahrzeugs und privat geführten Aktivitäten.

Positano ist einer der beliebtesten aber gleichzeitig teuersten Italo-Hotspots © Getty Images ×

Grundsätzlich ist es wichtig zu beachten, dass die Preise in Italien je nach Jahreszeit stark variieren können. Am teuersten ist ein Urlaub während den Sommermonaten. Etwas günstiger ist es in der Nebensaison - mit mindestens genauso viel Dolce Vita.