× So viel kostet eine Woche Kroatien-Urlaub 2024

Für einen Sommerurlaub in Kroatien müssen wir dieses Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen. Wir verraten, wie viel eine Woche Urlaub im Adria-Paradies kostet.

Türkisblaues Meer, traumhafte Landschaften und eine faszinierende Kultur versprechen einen unvergesslichen Urlaub in Kroatien. Noch dazu wartet in Kroatien ein abwechslungsreiches Angebot. Nicht umsonst zählt das Land an der Adria zu den beliebtesten Sommer-Hotspots der Österreicher:innen. Wie viel ein Urlaub jedoch kostet und welche Preise Sie in in Kroatien einkalkulieren müssen, zeigen wir Ihnen in der folgenden Preis-Übersicht.

So viel kostet ein Kroatien-Urlaub

Die Inflation und der Währungswechsel von Kuna auf Euro haben sich zuletzt stark auf die Preise in Kroatien ausgewirkt – die um rund zehn Prozent gestiegen sind. Einen noch höheren Anstieg wie im vergangenen Jahr soll es aber nicht geben, prognostizieren Tourismusexperten. Doch abgeschreckt hat das die Touristen noch lange nicht. Rund 21 Millionen Urlauberinnen und Urlauber zählte das Adria-Paradies im Jahr 2023, darunter 8,4 Millionen aus Österreich. Auch in diesem Jahr wollen viele wieder ihren Sommerurlaub in Kroatien verbringen. Wie viel Geld muss man für eine Woche einkalkulieren?

Ein Urlaub in Kroatien kostet im Durchschnitt etwa 945 Euro pro Woche pro Person zuzüglich Flugkosten. Pro Tag kommt das auf ein Budget von ungefähr 135 Euro, einschließlich Aufenthalt in einem 3*-Hotel und Mahlzeiten in lokalen Restaurants. In dem Preis ebenfalls enthalten sind das Mieten eines Kleinwagens sowie die Teilnahme an einigen beliebten Aktivitäten.

So sparen Sie beim Kroatien-Urlaub

Etwas günstiger wird der Kroatien-Urlaub wenn man in 1*- bis 2*-Sterne Hotels eincheckt und sich vorwiegend für Fastfood-Mahlzeiten entscheidet. Setzt man für den Transport auf öffentliche Busse und kostenlose Aktivitäten kann man für rund 42 Euro pro Tag einen unvergesslichen Kroatien-Urlaub erleben.

Ein Luxus-Urlaub im Adria-Paradies beginnt hingegen bei Preisen von 285 Euro pro Person und Reisetag. Hierfür wohnen Sie mindestens in einem 4*-Hotel, genießen täglich 3-Gänge-Menüs, verfügen über einen eigenen Mietwagen und nehmen an privat geführten Aktivitäten teil.

Grundsätzlich ist es jedoch wichtig zu beachten, dass die Preise in Kroatien je nach Jahreszeit stark variieren. Am teuersten wird es während den Sommermonaten. Etwas günstiger aber mindestens genauso schön ist ein Kroatien-Urlaub in der Nebensaison. Zu den teuersten Destinationen zählen Split und Dubrovnik.